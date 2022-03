Dos años desde que se declaró el estado de alarma y no ha dimitido nadie

Hoy, se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez nos mandase a casa amparándose en un estado de alarma que ha resultado ser inconstitucional. Nadie ha dimitido por ello y eso supone una vergüenza para un país que quiere presumir de ser democrático.

Hace dos años, ya se habían cerrado las residencias a cal y canto. Son muchos los que no pudieron despedirse de sus ancianos y los que siguen reclamando explicaciones y responsabilidades que jamás les llegarán. Miles de ancianos murieron de forma cruel, solos y sin remedio. Nadie ha dimitido por ello y eso supone una vergüenza para cualquier español con un mínimo de sensibilidad.

Hace dos años, el Gobierno de España comenzó a cometer errores irreparables, contratar con un opacidad asombrosa, a decirnos un día una cosa y otra distinta el día después. Nos mintieron, nos ocultaron información, manipularon a un pueblo entero y nadie ha dimitido. Eso sí, no fueron los únicos. Lo de Madrid es un ejemplo.

Sin embargo, dicho todo esto, creo que no sería justo acusar a nadie de haber actuado con mala fe. La pandemia arrasó una forma de vida. Y de eso nadie tiene la culpa. Solo se puede acusar a muchos de torpes, de ineptos, de no tener una talla política ni intelectual suficiente para estar pilotando un país o una Comunidad Autónoma. Me refiero a los aspectos médicos y de gestión de l pandemia. Lo de dar contratos a dedo a los amiguetes no tiene perdón.

Hay, hace dos años que Pedro Sánchez pisoteó los derechos de los españoles al no aprobar un estado de excepción que significaba un mayor control por parte del Congreso de lo Diputados. Y no pasa nada ni pasará nunca jamás. Vulnerar los derechos de cerca de cincuenta millones de personas no es ninguna broma aunque en España parezca que sí lo es. Es posible que ver una mente perversa detrás de esto sea exagerar y estar fuera de la realidad, pero lo que pasó fue lo que pasó y debería dimitir alguien. No será así.

El mundo ya no será como antes. Todo ha cambiado y no hemos salido de la pandemia ni más fuertes, ni más unidos, ni siendo mejores. Todo lo contrario. De hecho, siguen muriendo miles de personas a diario en todo el mundo y ni nos inmutamos, los contagios se cuentan por cientos de miles al final de cada jornada y ni pestañeamos, los índices de vacunación en países pobres son ridículos y nos trae al fresco.

Una última cosa. Todo empezó en China. Mirábamos allí como hacen las vacas al pasar el tren. Y nos arrasó un coronavirus. Hoy, en China confinan ciudades enteras puesto que se les ha ido de las manos el número de contagios. Tal vez una nueva variante más contagiosa que Omicrón esté haciendo estragos y dentro de unos días estemos bailando al ritmo que lo hacen hoy los chinos... Pero nos da igual. Ahora solo nos preocupa la guerra y no demasiado. Miramos la pantalla del televisor para ver edificios destrozados y personas desesperadas y poco más. Hacer, lo que se dice hacer, más bien nada.

Saldremos mejores, dijimos. Da un poco de risa y todo...