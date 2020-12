Dos mujeres, a por uvas

Anne Igartiburu y Ana Obregón, Anne y Ana, nos van a anunciar el año nuevo. Ana ya inauguraba el comienzo de la temporada de baño cuando se endosaba el bikini y procedía a remojarse por esas playas de la patria. Anne a veces ha salido en la tele con un cartel de El Corte Inglés detrás que, como se sabe, es el encargado de decirnos que ya llegó la primavera “con el fuego de las flores”, como añadía la letra de una sevillana. Nos falta el otoño pero El Corte Inglés se encarga de todo eso, estoy tranquilo porque no se me olvidará y porque me da una alegría enorme librarme de la repugnante canícula hispalense aunque los otoños cada vez sean más calurosos.

En Antena 3 estarán Alberto Chicote y Cristina Pedroche; en La Sexta, Cristina Pardo e Iñaki López y en Tele5/Cuatro, Sandra Barneda y Christian Gálvez. No conozco a ninguno - ¿me pierdo algo? - salvo a Pedroche porque fue imposible que no me enterara de lo que todo el mundo andaba diciendo: lo de los vestidos que usa. Entonces me dio por verla y, sí, son graciosos, la muchacha no es tonta y le extrae beneficios a sus virtudes mentales y físicas. A este personal que sabe aprovecharse del aburrimiento y del vacío ajeno habría que darle una medalla porque tiene su mérito.

TVE está lanzada con el feminismo, es tan feminista y defensora de la igualdad que ha llegado a la desigualdad positiva y a vulnerar el 50 por ciento para aplicarse lo que la Ley Celaá prohíbe: un colegio nocheviejista sólo de niñas, creciditas pero niñas. Es que desde hace tres años les hacía ilusión a ellas dar las uvas, que me enteré por el programa Corazón, corazón, de melón (“¿Digamelón?” que decían los de Martes y Trece). ¿Qué costaba hacerles realidad su capricho ahora que hay un gobierno progresista? La pregunta es obvia: ¿y si llegan a ser dos hombres los que tienen el capricho? ¿Y los dos vestidos con capas, como Drácula? La igualdad exige que el año que viene, dos hombres, dos buenos machos ibéricos: José Sacristán y José Luis Garci, verbigracia. ¿Muy viejos? Sus mentes son más jóvenes que las de miles de jóvenes unidas. Y son sabios. O también Juan Eslava Galán y Arturo Pérez Reverte, gente iconoclasta, leche, que ya está uno harto de tanto carquerío progresista, todos tan aburridos. O Cintora y García Ferreras (estos son de la cuerda).

A mí me da igual que pongan a dos mujeres como que pongan a cinco o diez o a quince hombres, todo esto no es más que espectáculo, dinero, distracción, publicidad, evasión, tonterías y modelitos. A pesar de los muy positivos oficios de José Mota, mis buenas nocheviejas de verdad murieron con Martes y Trece que sí eran unos sin-vergüenzas que arramblaban con todo, a los que hoy censurarían sin piedad. Una vez el diario El Español publicó un reportaje en el que hablaba de los gags de Martes y Trece que ahora no podrían proyectarse. A ver si lo encuentro en el Oráculo. Sí, aquí está, Internet es fabuloso, se acerca al método científico: si afirmas algo, aporta la prueba o la afirmación se queda en mera hipótesis. El reportaje se llamaba “Martes y Trece estarían en la cárcel: las cinco bromas que hoy no podrían hacer”, y es de 2018. Josema y Millán molestaban -y mucho- tanto a tirios como a troyanos y es que al buen humor le pasa como al buen periodismo: o es transgresor o no sirve para mucho, si acaso para bostezar porque en la vida todo tiene su utilidad, incluso aquello que no tiene utilidad tiene la utilidad de su inutilidad. Pero dejémonos de filosofías de zapatillas y batín, señoras y señores, ñoras y ñores, como dirían Tip y Coll, con todos ustedes y todas ustedas, ¡Anne and Ana, a por uvas!