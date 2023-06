Dos, para que nada cambie

El PSOE de Felipe González impuso el bipartidismo porque sabía que era la mejor fórmula para manipular al electorado. Lo habían aprendido de sus protectores, los países que le ayudaron a encumbrarse económica y logísticamente. Ellos vienen practicando hace tiempo el sistema de que dos, sólo dos, se turnen en el poder. Dos, sólo dos, se alternan, para que nada cambie, para eso el PSOE absorbió a varios grupos y a los que no pudo absorber lo hundió, excepto el PC, que sólo pudo llegar a dejarlo tocado. Para eso Alfonso Guerra aupó al franquista Fraga a “Jefe de la oposición”, un jefe no aceptado más que por los suyos. Por eso PP y PSOE y el sistema que ellos mantienen, consideran que la aparición de un tercer partido desequilibra la política, pero no es “la”; es “su”. Su especial y exclusiva “armonía política”. Los actuales grandes partidos, aquellos que vienen obteniendo mayor número de votos, no han inventado el sistema, solamente lo han adoptado porque beneficia a sus intereses reconocidos y a los no reconocidos. Pero ese tercer y ese cuarto y quinto partido nacen precisamente para llenar el hueco que ellos dejan libre. Nacen para cubrir el vacío creado por la similitud de base en la política llevada a cabo por ambos “mayoritarios”. El sistema necesitaba el bipartidismo, que hayan dos, que sólo dos se intercambien el poder para que no cambie lo esencial.

Por eso al PSOE le sobraba PODEMOS aunque al PP solamente le sobre Abascal por imagen. Por mantener una imagen que no es la suya, porque en realidad no hay tanta diferencia: ambos están en el extremo.

La democracia, del griego “Demos-Kracia” es el gobierno de la mayoría, o debería serlo, porque ya no es mayoría cuando gobierne solo el más votado, como pide ahora Feijoo —el ínclito huidor de debates cuando le está viendo las orejas al lobo— aunque por su parte no lo está cumpliendo. En la sociedad occidental la representatividad real se ha perdido, quizá a causa del número, quizá a causa de la facilidad para manipular al electorado. Porque el número, esto es, la cantidad de cuantos delegan su representación por medio de una papeleta de voto, no justifica la ausencia de hecho de esa representatividad. Lo más cierto es que, una vez sentados en el poder tienden a olvidarse del encargo de sus electores para imponer su personal preferencia o, peor aún, las de sus compromisos extra electorales, de forma especial cuando obtienen mayoría absoluta. Eso, cuando hay programa, elemento vital del que carece Feijoo, cuya gramática se reduce a “hay que acabar con Sánchez” y “tenemos que acabar con el sanchismo”. Pero no acaba de aclarar para qué. Seguramente no se atreve a decir que su obsesión es retrotraer y derogar algunas leyes, como las de igualdad o la reforma laboral, entre otras- Visto como votaron contra ellas, no sería motivo de sorpresa. Porque decir “voy a derogar leyes que los españoles no quieren” es no decir nada y puede ser la gran mentira. Si no le sirven a él, que no implique a los demás.

La principal arma del bipartidismo son las listas cerradas. Estas obligan a presentar candidaturas solamente a partidos políticos, o todo lo más a las llamadas “agrupaciones de electores”, para que sean los partidos los únicos con potestad para elaborar leyes y tomar decisiones, casi siempre en beneficio más de los grupos de presión o “poderes fácticos”, que de los electores precisamente.

El error parte de que no se puedan presentar candidaturas independientes por una o varias personas, candidaturas que representarían y darían voz a determinados colectivos o grupos variados de electores, coincidentes con la dinámica de esas candidaturas. Y sin embargo esto es lo que daría verdadera representatividad al Parlamento y a los ayuntamientos, porque en ellos estarían las voces que realmente representan a cada sector, a cada grupo o a cada ciudad o barrio. De esta forma cada persona individualmente estaría representada en el foro que corresponda —Parlamento, Cabildo, Ayuntamiento, etc.— y sería necesario escuchar todas las voces, todas las peticiones y conocer todas las necesidades para actuar en consecuencia. Porque los elegidos por distritos o grupos sociales no se deberían a las consignas de ningún partido, sino a las necesidades de las personas que los han votado. Ello daría verdadera y real representatividad a los diputados, concejales, etc., que ya no podrían estar tan condicionados y manejados por los mencionados poderes fácticos y evitaría entre otras cosas el riesgo de privatización de la enseñanza o la sanidad, como ya ha intentado el PP y está preparando en algunas comunidades.