Dulce Navidad o la tercera ola de la pandemia

España se ha convertido en uno de los países con menos contagios de Europa. Es la segunda vez que logramos aplanar esa curva, que indica la cantidad de personas que son víctimas de la pandemia, tan demoledora que nos acecha sin descanso. Ya lo hicimos en primavera. Y, ahora, lo estamos consiguiendo. El coste en ambos casos ha sido insoportable, doloroso y trágico. Nadie sabe los muertos que tenemos que llorar a causa de la Covid-19, pero son demasiados. Nadie sabe el número de personas que sufren secuelas gravísimas a causa del maldito SARS-CoV-2, pero son muchos y el sufrimiento se acumula por toda España.

Vamos por el buen camino y no podemos ceder ante tentaciones completamente ridículas. Unas navidades sin estar con el resto de la familia serán más tristonas. Cierto. Pero unas navidades (las próximas) sin los abuelos muertos o un familiar sin poder andar y hablar con normalidad durante meses, serían mucho peor. Son incomprensibles las dudas que generan los políticos. Nos llenan las calles de luces preciosas y nos dicen que no podemos ir a disfrutarlas; nos cambian las normas cada diez minutos y ya no hay quien se entere de nada salvo de las multas con las que nos amenazan cada instante. Los ciudadanos están confusos. Y, por supuesto, cabreados. Por un lado nos piden que nos quedemos en casa y, por otro, vemos en cenas a ministros, en aviones de camino a casa (cuando no se debía hacer) a las ministras, nos piden esfuerzos que ellos no parecen hacer en general. Es cierto, y todo hay que decirlo, que en la Junta de Andalucía lo estarán haciendo mejor o peor, pero al menos parecen coherentes al tomar decisiones y no se están peleando entre ellos. Algo es algo, porque el espectáculo al que estamos asistiendo en España es deplorable. Ya no sé las veces que se han enfrentado Sánchez e Iglesias, no se las veces que se ha dado marcha atrás por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas al tomar decisiones corriendo respecto a la pandemia, yo no sé las veces que hemos visto a los políticos lanzando mensajes destructivos a sus adversarios. El caso es que después del enorme esfuerzo del confinamiento, se hizo todo mal. Y lo cierto es que estamos punto de volver a cometer los mismos errores.

Según la contabilidad del Centro de Control de Enfermedades Europeo (incluye retrasos, modificaciones por diagnósticos pasados de fecha, etc., y resulta más fiable que los datos del Ministerio de Sanidad ) en España estamos ligeramente por debajo de los 300 casos por 100.000 habitantes. En Italia o Suecia, por ejemplo, están en 650 casos por 100.000 habitantes. Saldremos de la situación de alerta roja si logramos bajar hasta los 150 casos. Nuestras UCI’s rondan el 25 por ciento. Es decir, vamos mejorando con mucho esfuerzo. Y dejar de hacer esos esfuerzos nos puede llevar a que, incluso antes de Navidad, tengamos un repunte que supondría un desastre en todos los sentidos.

Creo que hemos perdido el norte. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de la OMS durante el verano en el que se nos advertía de que 5 casos por 100.000 habitantes era un serio problema? Escuchamos cifras de contagios y de muertos y nos da lo mismo.

En Estados Unidos las cosas van muy mal. Más de 14.200.000 contagios; casi 217.000 en un solo día; 276.375 muertos desde el inicio de la pandemia y 2.857 en las últimas 24 horas. Y más de 100.000 hospitalizados. Es el producto del final de la campaña electoral y las aglomeraciones que se vivieron y del Día de Acción de Gracias.

¿Eso es lo que queremos? Pues seamos sensatos, pidamos unidad y coherencia a los políticos, sigamos utilizando las mascarillas, dejemos un par de metros de distancia entre unos y otros, seamos escrupulosos con la higiene personal y asumamos que estas navidades besar de forma virtual nos puede salvar la vida. El año que viene será distinto y podremos hacer vida normal. Seguro.