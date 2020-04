Durmiendo con su enemigo

Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo del Gobierno de España, por muy increíble que parezca, y lo mismo cuestiona al jefe del Estado, el Rey, que al Poder Judicial. Jura lealtad a Felipe VI y luego va y defeca sobre su propio juramento. Y sus injerencias en el Poder Judicial son graves, por defender a Isa Serra, que no ha sido condenada por intentar parar un desahucio, sino por un delito de atentado a la autoridad. Es diputada de Podemos, pero nadie debe estar por encima de la Ley ni agredir a agentes de la policía, por muy injusto que fuera el desahucio, en 2014, de una persona que sufría una enfermedad crónica y una incapacidad permanente. La condena admite recurso, pero Iglesias ya se ha mostrado en contra de la condena de una manera pública, algo inadmisible siendo vicepresidente del Gobierno. Es decir, saltándose a piola la separación de poderes. Naturalmente, los jueces le han llamado la atención dos veces, pero le dará igual. Habló de “injusticia” en su cuenta de Twuitter: “Me invade una enorme sensación de injusticia”, dijo exactamente. Tiene que intentar recuperar la confianza de sus votantes y militantes de su partido, que están viendo cómo está haciendo todo lo contrario de lo que decía cuando solo era un candidato a gobernante, dejando al descubierto sus incoherencias. Menuda se formó el miércoles en las redes sociales cuando apareció una fotografía en la que se le veía con una lujosa chaqueta de Zara, con lo que ha criticado al dueño de la marca, Amancio Ortega. O sea, que ya no se compra la ropa en los mercadillos de Vallecas, sino en las tiendas de quien es objeto de sus duras críticas cada vez que dona dinero o costosas máquinas para la Sanidad española. Pero esto es solo una anécdota, aunque significativa. Quien llegó a la política española criticando a la casta, sus sueldos y privilegios, vive ahora de manera lujosa en una mansión de Galapagar y si repesamos sus vídeos son dos personas totalmente distintas. Tenía razón Sánchez cuando decía que no dormiría tranquilo con un tipo como Iglesias en el Gobierno, y ahora lo tiene a su lado en el Congreso, el Consejo de Ministros y el Centro Nacional de Inteligencia. Ni él, ni la Casa Real, el Poder Judicial y la prensa independiente pueden dormir tranquilos con quien ha sido capaz de cambiar tanto en tampoco tiempo. Hasta en la manera de vestir, aunque las chaquetas de Zara le caigan como un tiro. Sánchez duerme con su enemigo, porque le costará conciliar el sueño cada noche.