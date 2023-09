Echenique es un meme que vive de maravilla

Pablo Echenique es un meme, ya es oficial. Insiste en hacer el ridículo, una y otra vez, soltado frases que él considera profundas, inteligentes y redondas cuando, en realidad, no tienen fondo, son bastante estúpidas y un adoquín desde antes de ser pensadas.

Esta vez ha publicado en redes sociales (tras conocerse la noticia de la recuperación del reloj robado a Carlos Sáinz, un reloj valorado en 275.000 euros) lo siguiente: ‘Un sistema económico que permite que haya tipos que se compren un reloj de 275.000€ al mismo tiempo que hay 2,2 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión es un sistema económico enfermo’. Y usted estará pensando que qué me pasa, que lo que dice Echenique es razonable, que el sistema capitalista en nefasto. Y algo de cierto hay, pero lo dice este sujeto que ha estado cobrando casi 130.000 euros al año más dietas (cantidad que hemos abonado todos los españoles a escote). Es decir, lo dice alguien que critica el sistema aunque se beneficia de lo asqueroso que es. Eso son trampas. Además, he sido yo el que he hablado de capitalismo puesto que él se refiere al sistema económico, sin especificar más. Habría que preguntarse si se refiere a este del que vive como un rey o esos en los que son los que mandan los que disponen de todo y el resto se tiene que conformar con escasez y limitaciones extraordinarias. Igual estaba hablando del comunismo y lo que defiende (en la intimidad) este mochuelo es el que permite ganar dinero y que se gaste en lo que a uno le da la gana.

Ya les digo yo que Echenique, aunque diga cosas que parecen sacadas del libro de la justicia universal, no va repartiendo su pasta a diestro y siniestro. Este no pagaba ni las cuotas de la Seguridad Social de un empleado que tuvo, como para ir repartiendo ganacias...

Echenique se ve en la necesidad de seguir pareciendo importante (si es que alguna vez lo fue) y para ello seguirá diciendo tonterías durante los próximos años. A ver lo que tarda en decir algo sobre Amancio Ortega. Ese es un clásico.