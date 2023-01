Este año de 2023, celebraré dos efemérides personales: los cincuenta años mi llegada a Sevilla capital, emigrado desde Palomares del Río, y los cuarenta de mi primer artículo en un periódico, toda una página sobre el cantaor sevillano Manuel Vega El Carbonerillo. No fue fácil abandonar las huertas y los olivos de Palomares para vivir en la Carretera de Su Eminencia, la populosa barriada sevillana, donde había mucho paro, droga e inseguridad ciudadana. Pero era, y es aún, un barrio obrero, luchador y lleno de vida. Tenía 15 años y menos luces que la bicicleta de Panchuco. Pero mucha ilusión por crecer y aprender un oficio. Había mucho trabajo para los jóvenes, pero sin estar dados de alta en la Seguridad Social. El Gobierno actual debería reconocernos esos años a la hora de darnos una pensión, por ser jóvenes explotados por el franquismo. A aquel adolescente que abandonó Palomares en 1973, que trabajó de todo desde los 12 años, se le metió en la cabeza ser periodista, crítico de flamenco, sin ninguna formación académica. Un día de abril de 1983, con 25 años, escribí una biografía de El Carbonerillo y la llevé a Diario 16, donde trabajaba de crítico de flamenco José Luis Ortiz Nuevo, entonces director de la Bienal. Dejé el artículo y tres o cuatro fotografías inéditas del genial cantaor sabiendo que no me lo publicarían. Pero una mañana me llamó un amigo y me dijo: “Quillo, vaya pedazo de página que te han publicado en Diario 16, en la tercera”. Pensé que era una broma, pero no: El Poeta me había hecho el hombre más feliz del mundo. En un año estaba en El Correo de Andalucía gracias al crítico trianero Emilio Jiménez Díaz, que dirigía el suplemento semanal Correo Flamenco, creado por el Padre Javierre. Tabajaba gratis, pero ilusionado por poder lograr hacer realidad el sueño de escribir de flamenco en un periódico sevillano, El Correo. Cuando iba a Palomares mis amigos de la infancia me preguntaban que si ese Bohórquez era yo, porque no se lo creían. Y un día, el Ayuntamiento me nombró Hijo Adoptivo, el mismo día que nombraron hijos predilectos a Murillo el de Cuatro Vientos, mi vecino, y Juan el Pancho, el entrenador del equipo de fútbol del pueblo. El nombramiento incluía el nombre de una calle del pueblo, pero solo para los hijos predilectos, que la tienen. Pero al menos era ya un palomareño reconocido, adoptado oficialmente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque nadie lo va a contar por mí. No soy lo suficientemente importante. Llámenlo ego, vanidad, egolatría..., lo que quieran. Los sueños que se hacen realidad hay que contarlos.