El 11-M y la mala memoria

Parece mentira que tan solo 17 años después de aquel 11 de marzo en que murieron casi 200 personas en el mayor atentado terrorista de la Historia de nuestro país no haya tiempo ya para recordar, como si la pandemia nos hubiera arrojado encima un siglo de olvido, que es la única modalidad de muerte verdadera. Aquella barbaridad, sobre la que prevalecieron tantas conspiraciones a continuación, por encima de los vivos y los muertos, no fue un atentado contra Madrid, sino contra el país entero. Pero hoy, 17 años después, que es toda la vida de alguien que dentro de solo unos meses se enfrenta a Selectividad por primera vez en su vida, por ejemplo, Madrid parece más sumido en España que nunca, justo ahora que puede soñar con ser España dentro de España, que dijo aquella.

Madrid, que no está desde ayer para efemérides, en una cascada de irresponsabilidades políticas bajo la mascarilla de cada cual –qué metáfora tan grande-, fue el epicentro del dolor español frente a la barbarie hace ahora 17 años. Y es como si, 17 años después, todas aquellas víctimas hayan alcanzado la adolescencia de su propia muerte, la liberación de esa memoria histórica reciente que las tutelaba. Ahora andamos con otros muertos de telediario que, no obstante, siguen siendo muertos reales, uno a uno, progresivamente lejanos conforme alzamos la vista desde nuestra propia familia, nuestro propio barrio, nuestra provincia y así hasta esa nebulosa masa de gente ya del otro mundo que conforma este otro número de víctimas con tantos ceros detrás, caídas frente a un enemigo mucho más pequeño, invisible, contra el que luchamos a cámara lenta con las vacunas que no nos inmunizan contra el peor de los virus: la desmemoria. Y ya que hablamos de Madrid, saben que no solo lo digo por nuestros muertos de aquel 11-M.