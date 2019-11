Hoy más que nunca, tiene mala prensa el aburrimiento. Y, sin embargo, ningún estado del ser humano ha llegado a ser tan productivo para la creación. Más allá de la manzana de Newton, yo me acuerdo del marasmo de las tres de la tarde en los veranos de mi infancia, cuando la jornada se abría impertérrita e inacabable, sudorosa y congelada a la vez, porque las manecillas del reloj parecían hacerle el compás musical a un tiempo cómplice que no pasaba, como las lentejas, que no se terminaban, sino que daban la sensación de multiplicarse conforme las comíamos. Tirados en el suelo, a la larga, como decían las mujeres de la casa, encargadas de que el cerrojo sellara la siesta que solo los hombres dormían, nos quedábamos embobados frente a minucias de las losas que nadie veía, imaginábamos cosas que hemos olvidado por completo, no habíamos oído hablar del estrés, porque entonces no había que irse de vacaciones y nos evitábamos las tensiones del pre y del post. De modo que, al rato de habernos aburrido hasta la saciedad a las tres de la tarde, eran las tres y cinco y la tarde seguía.

No obstante, el aburrimiento es el peor enemigo de esta democracia que no está tan en peligro por los fascismos creciditos como por los bostezos. Anoche bostezaban hasta los presentadores del debate. Y el personal en sus casas, y hasta los candidatos cuando no estaban en cámara. Cada cual decía lo que tenía que decir, después del numerito que a cada uno le habían preparado, con un adoquín o con un libro, qué más da. Después de los tópicos tras los que se escondía cada candidato, a falta de ideas propias, uno hubiera esperado cualquier cosa. Pero no pasó nada. Salvo la confirmación de que aquí nunca pasa nada hasta que pase. Y eso será, peligrosamente, cuando el pueblo termine de aburrirse por completo, por culpa de estos candidatos achicharrados, y deje de votar porque total, todos aburren lo mismo.

Da la sensación de que eso es lo que están buscando todos, no solo las derechas. Da la sensación de que quieren aburrirnos aposta, de que buscan un nuevo despotismo ilustrado con la boca pequeña: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Seguramente porque quien más quien menos piensa que el pueblo es él. La gente, dicen los que se dicen de izquierdas. La gente normal, dicen los que se dicen de derechas. Y la gente de verdad, a secas, se aburre peligrosamente porque la única amenaza que tiene hoy la democracia es que se vuelva artrítica por puro aburrimiento, por dejadez, por rutina, que al fin y al cabo es lo más parecido a la costumbre de que te dicten. O de que los demás voten por ti.