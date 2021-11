El alcalde de Coria manifiesta su desacuerdo con la consejera de Agricultura

Así lo comentaba Modesto González, gran desinterés de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, para reunirse con los alcaldes ribereños, que siguen a la espera de poder analizar juntamente con esta consejería la situación y futuro del Estuario del Guadalquivir. La consejera Crespo aún no ha atendido la petición de los alcaldes de Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor, San Juan de Aznalfarache, Lebrija, La Algaba, La Rinconada, Palomares del Río y Santiponce, que hace más de un mes le solicitaron por escrito una reunión urgente. La petición se realizó el pasado 7 de octubre mediante una carta en la que reclamaban dialogar sobre los asuntos pendientes relativos al desarrollo integral del Estuario del Guadalquivir, entre ellos la creación de un Grupo de Acción Local de Pesca (GALP). Hasta el día de hoy no se ha producido dicha reunión. En su lugar, la consejería emplaza a los alcaldes a esperar que se finalice la orden reguladora de la convocatoria para la selección de los nuevos GALP en la que, según la misiva, “actualmente se está trabajando”. Y les informa, a continuación de que “Una vez se disponga del proyecto de orden, éste será sometido a información pública y oficial a efectos de recepción de posibles observaciones y propuestas por parte de entidades interesadas”. El alcalde nos comentaba hace algunos días que esta respuesta ha sido una total decepción, pues considera que la Consejería de Agricultura, lo único que está haciendo es desatender la petición de apoyo de los alcaldes, echar balones fuera y dar largas. Considera que se trata de un tema de máximo interés para el desarrollo del territorio y cuya importancia requiere de una reunión entre los interesados -los alcaldes de los municipios- y la Junta, que debe impulsar y apoyar la petición. Los alcaldes de los municipios ribereños pretendían analizar junto a Carmen Crespo aspectos como la regularización del sector pesquero y acuícola para que se reconozca la actividad de los pescadores y mariscadores. También tenía por objeto facilitar la elección de este territorio para implementar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa que permita a estos municipios crear un GALP para el desarrollo ambiental, cultural, turístico y económico del Estuario del Guadalquivir. En definitiva, tener la posibilidad de optimizar todo el potencial aprovechamiento del Estuario. Para estos municipios, la creación de un GALP es prioritaria porque permitiría un desarrollo territorial integrado en todos sus sectores estratégicos relacionados con el sector pesquero y acuícola. De ahí que, desde marzo de 2017 estén impulsando la creación de un GALP en el Bajo Guadalquivir sevillano. Una vez más la Junta de Andalucía hace oídos sordos a una reclamación que afecta a muchos sevillanos de estas poblaciones y que la no respuesta perjudica a familias cuyo medio laboral esta relacionado con este estuario. Aplaudir la paciencia de estos alcaldes y sus vecinos y denunciar la prioridad del gobierno autónomo que tantas veces habla de estar con los grandes colectivos de nuestra provincia. Ahora toca el adelantar o no las elecciones y aprobación de presupuestos y los temas de verdadera importancia tendrán que esperar. Un mundo de locos y de interés políticos como prioridad.