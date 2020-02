El alcalde de Sevilla “la dulce”

Creo que poco más se puede pedir, señor Espadas, alcalde de Sevilla, gigantesco y detallado reportaje, en domingo, en un diario de la ciudad donde se desmenuzan todas las maravillas que va a contener la Sevilla del futuro. Qué sostenible todo, cómo desearía ver todo eso que refleja el reportaje, Sevilla va a estar de dulce. Pero tengo dudas, son dudas sin importancia y propias de mi despiste, pero las tengo.

La mayor es que casi todo lo que se dice en el reportaje de Diario de Sevilla llamado “Los quince retos para la transformación urbana de Sevilla” y firmado por María José Guzmán tiene un protagonista como fondo: el ladrillo, sea ecológico o no. Los señores de Gaesco quedarían satisfechos. Mi duda es elemental, ¿quiénes van a habitar esas casas y esos hoteles que se prometen?, ¿quiénes van a consumir en las grandes superficies? Mucha gente, claro, pero no toda la que podría y tendría derecho a hacerlo para que Sevilla sea la ciudad que merece ser. En Sevilla hay un problema crucial que es triple: su paro, su empleo precario con sus bajos salarios y su pobreza. Mientras eso no se arregle todos esos proyectos pintan muy bien pero suenan como a cantos de sirena. De hecho, cuando en el reportaje se aborda el asunto vergonzoso de los barrios más pobres de España no hay nada pensado para ellos, nada de peso, quiero decir.

Señor alcalde, como usted sabrá, según datos de 2019, en 2018 Sevilla todavía no había alcanzado el PIB per cápita que tenía en 2008, antes de la crisis. Málaga sí, aunque no sea la capital económica de Andalucía, como tanto presume, porque el PIB sevillano es superior, aún representa un cuarto del de toda la región y Sevilla exporta más que importa –al contrario que Málaga- y genera un montante superior al de Málaga en bienes y servicios.

Pero eso no debe consolarnos, al contrario, preocuparnos por el terreno que estamos perdiendo continuamente. El problema anterior –paro, precariedad, pobreza- lleva a que casi la mitad de la población no cuente con poder adquisitivo para sostener una sociedad que se mantiene gracias al consumo y hay jóvenes que ni siquiera con un contrato indefinido pueden alquilar una vivienda decente para vivir solos y menos emparejarse y procrear. Existe un sangrante problema estructural en Sevilla y usted lo sabe señor alcalde: estamos en una urbe pobre donde no hay ricos de los de verdad, de los que crean grandes industrias y atraen a otras. ¿Pretende entonces recuperar población del área metropolitana? El problema de fondo es el mismo allí y bastante de ese personal se ha ido fuera por su poder adquisitivo, la carestía de la vivienda en la ciudad y porque hay una tendencia mundial a buscar un aire más puro y más tranquilo.

Usted va a tirar el dinero con un tranvía que va paralelo a otras comunicaciones y para las grandes obras no tiene liquidez, se lo debe dar Madrid y la UE. Se hará la foto junto al tranvía que llega hasta Santa Justa -que ya podía usted cambiarle el nombre por el de Antonio Machado- pero el enlace con el aeropuerto ahí se va a quedar, que da vergüenza ir en el metro y escuchar que en la próxima parada hay un enlace con el aeropuerto, pero por autobús.

En cuanto al turismo, me llena de orgullo que mi ciudad esté atestada de turistas, ahora bien, eso no me impide ver la burbuja que se está levantando en torno a un asunto que fundamentalmente puede ser pan para hoy y hambre para mañana, que está expulsando a sevillanos de sus barrios y originando una codicia sin límites.

El arreglo estructural de fondo debe llegar por medio del I+D+I y al asunto el reportaje sólo dedica un trocito al final. La Inteligencia Artificial y la industria pesada son el presente y el futuro y cuando el A400M flojea usted y el consejero de economía se han limitado a decir que ya vendrán tiempos mejores. O sea, teníamos un problema con Airbus y ustedes han aportado otro: ustedes mismos. ¿Dónde están los anuncios en firme de captación de inversiones industriales y tecnológicas? ¿Dónde están esos empresarios de relieve que son los que tienen que emprender en primer lugar y dar ejemplo en lugar de decirle a los jóvenes que emprendan cuando en una abrumadora mayoría están condenados al fracaso? ¿Sabe usted cuántos jóvenes informáticos hay trabajando en sus casas o en sus micro-empresas con un horario de 12 de la noche a 8 de la mañana porque su esfuerzo laboral no es para Sevilla sino para EEUU u otros países con distintos horarios? ¿Quién respalda a estas personas?

De todas formas, señor alcalde, desde el punto de vista comunicacional, lo felicito porque usted ha aprendido la lección: de anteriores legislaturas en las que ha pasado desapercibido a esta actual donde al menos nos pone caramelos creíbles en la boca. Espero que no se deba a que prepara usted el salto a Madrid y que no nos sepan amargos en el futuro. He archivado el reportaje con la esperanza de no tener que donárselo a mis nietos y quien sabe si biznietos.