El alcalde de Utrera solicita ayuda económica a la Junta para combatir la covid-19

José María Villalobos valora en 460.000 euros los gastos del Ayuntamiento de Utrera en los esfuerzos extraordinarios para limpiezas y desinfecciones a lo largo del curso 2020/21 que finalizó el pasado mes de junio. Estos gastos se prevén que también se mantengan o superen en el curso que está a punto de empezar ya que la intención de la Consejería de Educación es tener un curso 100% presencial en todas las etapas educativas. Se lamenta la soledad de los ayuntamientos a la hora de afrontar tareas extraordinarias en materia de prevención del Covid y la nula ayuda recibida por parte de la administración que tiene competencias en materias educativas: la Junta de Andalucía. “Las comunidades autónomas están recibiendo fondos del Gobierno de España para gastos derivados de la pandemia en los colegios. Sin embargo, a los ayuntamientos no ha llegado nada, a pesar de que estamos afrontando en solitario algunas tareas esenciales como son las limpiezas y desinfecciones extraordinarias”. Y esto no solamente se vive en Utrera, otros municipios o la mayoría de ellos no han visto un duro para hacer frente a las cantidades abonadas por los consistorios. De hecho, a finales de agosto del año pasado, nuestra concejalía de Educación, en coordinación con todos los servicios municipales puestos a disposición para la lucha contra la pandemia y con los equipos directivos de los colegios, estaba organizando la vuelta al colegio más anormal que se recordaba en décadas. De hecho, no fue hasta el último día de agosto cuando llegaron instrucciones por parte de la Junta de Andalucía, teniendo que afrontar la comunidad educativa el desarrollo de los protocolos en tan solo unos días y en una situación verdaderamente excepcional. se diseñaron los flujos de movimientos señalizando el interior de los colegios, se dotaron de expendedores de gel desinfectante, se organizaron las entradas y salidas del alumnado para evitar aglomeraciones y se abrieron nuevas puertas. Según me cuenta el propio Villalobos nos hicimos cargo de una tarea que no nos corresponde por competencias, de la que no teníamos información de ningún tipo y que, desde entonces ninguna institución, salvo los equipos directivos y comunidades educativas ha reconocido”, ha declarado el alcalde utrerano. Villalobos ha aprovechado la oportunidad para agradecer el “gran trabajo que han realizado los colegios de Utrera durante el curso pasado, seguramente el más complicado de cuantos se recuerdan”. Sé cifra en más de 3 millones de euros la cantidad global destinada a la lucha contra el Covid en los meses más críticos de la pandemia, declara que “solo en los colegios hemos gastado más de 460.000 euros, que han ayudado en gran medida a un desarrollo del curso prácticamente sin incidencias”. Es por eso por lo que solicitan al consejero de Educación, Javier Imbroda, que se haga cargo de lo que es suyo y mande fondos a los ayuntamientos para que los nuestros jóvenes se puedan seguir educando en un entorno seguro y estable. La pregunta esta en el aire, ahora tendremos que esperar que el gobierno autonómico suelte el dinero que no es suyo y que este llegue a los pueblos sevillanos que son a los que iban dirigido estas partidas.