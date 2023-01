El año que viviremos peligrosamente

Covid, peligrosas guerras internacionales, desmembración de España, he ahí tres factores presentes en nuestras vidas. No se me puede decir que soy un catastrofista, hay que llamar a las cosas por su nombre en lugar de salir por peteneras que eso sí es una tonada triste. Sin embargo, agarrar al toro por los cuernos es una señal de vitalidad. Esos tres factores -y ojalá se queden ahí- van a marcar el nuevo año. Y los tres son gravísimos, yo no tengo que hacer como los políticos, como los ministros o las ministras en ruedas de prensa que te largan eso de que la cosa está mal pero no se alarmen. ¿Cómo que no se alarmen? ¿Creerán que somos niños? ¿Tanto miedo tienen a perder votos? La realidad es la que es y el mundo es como es, no como uno quisiera que fuera. No son necesarios consuelos ni fantasías para mantenerse firme, en posición militar, si es preciso. En guardia. El mundial de fútbol pasó y las Navidades están a punto de concluir. Vuelve la realidad.

Hay una nación proyectando turistas por todo el mundo cuando aún no había sido capaz de controlar una pandemia que se inició en su territorio. Ese mismo país tiene un plan para recuperar una tierra que fue suya: Taiwán. No lo va a hacer a las bravas como ha hecho Rusia con Ucrania, pero lo hará y nos pondrá en peligro de guerra nuclear porque ese coloso con los pies de barro que es EEUU y que se va hundiendo poco a poco, entre los mejores y más fuertes, prefiere armarla antes que ceder su podio a otros. Está acostumbrado a la sangre, aunque siempre lejos de sus fronteras, algo que se terminará también y son los propios estadounidenses quienes deberían tomar más conciencia de la situación por su bien y seguir pensando en que les están arrebatando miles de millones de dólares para gastarlos en una guerra cobarde contra Rusia colocando como carne de cañón a los ucranianos y nosotros aplaudiendo, Se acaban de sacar a la luz papeles de los servicios secretos británicos del año 2000 en los que ya se alertaba de una reacción de Rusia si la OTAN seguía expandiéndose hacia el Este. ¿Por qué ha seguido esa expansión si la finalidad de la OTAN era frenar al comunismo -Pacto de Varsovia- y ya no hay comunismo?

España, tal y como está hoy, es firme candidata al desastre. Nunca nos creímos que en Los Balcanes iba a estallar una guerra y menos tan horrible. Y estalló. Hay un rechazo al nacionalismo fundamentalista catalán y vasco por parte de otros españoles que quieren a Cataluña y a Euskadi pero no a sus talibanes. Hay un presidente que no tiene hoja de ruta, tal vez pretende cocinar una tortilla sin romper los huevos. Se apoya en una izquierda inmadura, aniñada, vengativa, presa de la ortodoxia de la ignorancia. Los miembros de una izquierda de verdad deberían tener en cuenta lo siguiente. Unirse bajo unos principios sólidos de unidad patria, bajo una sola bandera; no dejarse llevar por la sociedad o generación de cristal y lo posmoderno sino ser fuertes y resistentes; dedicar un gran esfuerzo a esta dinámica cartesiana: 1. Crítica de los saberes recibidos. 2. Formulación de una nueva ética. O, lo que es lo mismo, casi: examen del “enfermo”, detección de su mal, diagnóstico y tratamiento, si lo hubiera, porque hay situaciones incurables.

Todo lo demás es humo, lo que nos ofrece la izquierda actual es humo, obras de caridad, preceptos socioeconómicos ya viejos, ideados por las derechas y la religión. Contra este engaño, contra este sofisma supuestamente progresista hay que pugnar en este año. Y contra los otros dos factores y sus derivaciones (encarecimiento de todo, por ejemplo). Más lo que surja.