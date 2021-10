El aporte del deporte

¿Te gusta correr? A mí hace unos años no me hacía demasiada gracia pero, me propuse probar y... ¡mira, acabó encantándome! sobre todo esos momentos en los que “me pico” conmigo misma he intento batir mi marca de la semana anterior... ¡La satisfacción que siento cuando lo consigo! Ya hace unos 4 años que soy runner (es la forma cool de decir “corredor”) y, siempre que puedo, procuro apuntarme a carreras populares y a algún que otro “desafío”, por ejemplo, en 2019 corrí mi primera media maratón (algo más de 21km) y, ¿qué creéis que hice al llegar a la meta? la mayoría de la gente fue “flechada” a recoger su medalla para recordar la hazaña y yo... ¡Me fuí directa al chico que repartía los plátanos! (creo que hay que ser práctico en esta vida).

Pues bien, como habrás concluído, ya le he cogido el gusto a esto de correr y el pasado domingo participé en la XXXIII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, era el tercer año que disputaba esta prueba pero, en esta ocasión, me apunté con especial ilusión porque no iba sola: Alonso, mi chico, y yo formamos el arrollador #TeamKomache. Llevaba un tiempo detrás de él para que corriese conmigo y, ¡por fin lo conseguí! (por cierto, gracias por apuntarte, Alonso, que sé que a ti, todavía, no te gusta demasiado correr). Apenas pudimos entrenar dos días antes de la prueba y tengo que decir que me siento especialmente orgullosa de mi “corredor neófito” porque consiguió concluir su primera carrera de 7,8km en un tiempo de 48:40.

¿Rápido o lejos?

Hay una gran diferencia entre correr solo y correr en pareja. Cuando corres tú solo, indudablemente, estableces tu propio ritmo y consigues llegar más rápido a tu objetivo; sí, corres más, pero creces menos...

Cuando corres en pareja -sobre todo con alguien que se está iniciando en el running- tienes que “estar más pendiente” de la persona que llevas al lado que de ti mismo: ir motivando durante el camino, preguntar cada cierto tiempo “¿cómo te encuentras?”, recordarle la técnica correcta para que se le haga más fácil el esfuerzo... Tienes que procurar adaptarte al “corredor neófito” y que no suceda al revés (porque sino ¡le puedes quitar las ganas de correr!). Corriendo en pareja vas más lento, corres menos, pero creces más... ¿Recuerdas ese dicho de: “Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”? es totalmente cierto.

Cuando corres en pareja el recorrido se te hace más “emocionante” y divertido, dejas de preocuparte por tu marca, te relajas y disfrutas más al centrarte en la otra persona... Son Km llenos de “inteligencia emocional”, pues durante esos 48:40 practicamos habilidades como la empatía, el liderazgo, el sentido del humor, la escucha activa, la motivación... Y, en honor a la verdad, ¡era la primera vez que llegué a la meta “relajá“ y sonriendo! al día siguiente no tenía ni agujetas...

Creo que esta vivencia corredora podría traducirse en experiencia aleccionadora aplicable a otras áreas de la vida... Lo básico es tener claro el objetivo cuando te pregunten: “¿vas solo o conmigo? Por cierto... ¡aúpa #TeamKomache!