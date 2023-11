El arte de la sugestión

Un día de hace muchos años fui a una exposición que hubo en la Plaza de San Francisco de Sevilla, donde murió el cantaor sevillano Silverio Franconetti en mayo de 1889. Me llamó la atención uno de los cuadros, que era de dos por dos metros, creo. El lienzo era una pintura blanca con un lunar negro en el centro del tamaño de una aceituna gordal. Estuve unos treinta minutos intentando ver una obra de arte en el cuadro y no lo lograba. Una persona mayor se colocó detrás de mí y mantuvimos el siguiente diálogo, casi sin vernos la cara:

-¿No lo ves, muchacho? Míralo desde otra posición, desde unos dos metros a tu derecha. Es una cuestión de perspectiva.

-Ah, vale.

Lo hice y seguí sin ver el arte por ninguna parte.

-Míralo ahora desde dos metros a tu izquierda. Intenta mirarlo sin pensar en que es algo que no entiendes.

-De acuerdo, señor.

Y nada, seguía viendo una pared blanca y un lunar negro del tamaño de una castaña. El hombre me dijo entonces que cerrara los ojos durante unos minutos y que los abriera como el que se levanta por la mañana y mira el paisaje por la ventana del dormitorio. Lo hice y, ¡oh, milagro! Ahora sí veía el arte, el concepto, el mensaje del artista. Qué maravilla.

-Increíble, amigo. Veo el espacio todo negro, siendo blanco, y el lunar negro como una estrella luminosa, de una luz blanca casi cegadora. Impresionante, de verdad.

-Pues el cuadro es una mierda, muchacho. No vale nada, no cuenta nada, es una broma de mal gusto y usted ha llegado a ver el arte porque yo he influido en su opinión. Tenga criterio, hombre, que parece un muchacho inteligente.

Se fue hacia Sierpes, con bastón y una mascota negra, sin mirar atrás. Me sentí como un gilipollas porque en realidad nunca vi el arte en el cuadro, pero quise que el buen hombre se llevara la recompensa del muchacho de pueblo educado que admitió su ayuda, la de un experto, al parecer, en el arte pictórico. Y aquel día decidí que nunca jamás me dejaría manipular por nadie y que tendría mi propio criterio de las cosas, con razón o sin ella.

Me intentan convencer desde la televisión que todo lo que están haciendo Pedro Sánchez y su banda es por el bien de España. Y, claro, si es por el bien de mi país, es también por mi propio bienestar, ¿no? Ábalos, por ejemplo, decía ayer que los que provocaron los altercados públicos en lo del Procés, los CDR, eran unos demócratas que estaban ejerciendo la libertad. En cambio a los ciudadanos que se están manifestando estos días en contra de la amnistía de su jefe, de manera pacífica, los tildó poco menos que de cafres. El socialista Ábalos también quiere que vea arte en el cuadro de mierda de la Plaza de San Francisco y que mire a Sánchez como alguien que quiere mi bienestar y librarme de la malvada derecha.

Por cierto, días después de ir a la exposición de pintura en la calle descubrí que el señor que me abrió los ojos en la exposición era José María Pemán. Lo vi en la tele y dije, ¡cagondiez, ese es el viejo de la Plaza de San Francisco! Qué cabroncete.