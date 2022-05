Qué poco se habla en España del ascensor social. Y cuánto lo necesitamos. También quienes lean este artículo y residan en una casa o en un piso de planta baja. Se le llama ascensor social a progresar o retroceder en prosperidad y bienestar si formas parte de una sociedad donde las reglas estén basadas en propiciar la igualdad de oportunidades, y el destino de cada persona no esté únicamente condicionado por el nivel del origen familiar en renta, educación, ambiente, relaciones. Numerosos estudios bien documentados, tanto los realizados para analizar solo la sociedad española como los elaborados para comparar esta condición en los países de la OCDE, llevan décadas alertando sobre el cambio de tendencia que se sufre en España desde hace casi treinta años: creciente desigualdad. Menor posibilidad de salir de la pobreza aunque seas una persona muy meritoria, si te ha tocado nacer en un entorno precario y poco instruido. En cambio, tienes todas las de ganar, seas o no lumbreras, te esfuerces mucho o poco, si te has criado en una familia con notable estatus socioeconómico, mayor bagaje educativo, tupida red de amistades y conocidos con capacidad de influencia.

El ascensor social funciona mal para subir. Eso no es inevitable. El fuerte impulso democrático y modernizador que se vivió durante los años setenta y ochenta, dejando atrás el franquismo y entrando en la Comunidad Económica Europea, abrió paso a más porcentaje de igualdad de oportunidades y se intensificó la movilidad intergeneracional. Pero el país se conformó tras vivir la euforia olímpica del 92 y no se arremangó para protagonizar rumbo al cambio de milenio otra segunda gran ola transformadora que eliminara o redujera a la mínima expresión problemas estructurales aún por resolver, como padecer un nivel de desempleo muy superior al europeo, un abultado volumen de fracaso educativo, unos desequilibrios muy acusados en la demografía y en el desarrollo económico.

Así estamos: en España, a igualdad de competencias, es 4 veces más probable fracasar en el curso escolar viniendo de entornos familiares desfavorecidos que viniendo de familias con buena posición socioeconómica.

Le recomiendo que lea el informe ‘El ascensor social en España: un análisis sobre la movilidad intergeneracional de la renta’, elaborado por el investigador Javier Soria Espín para Esade y publicado muy recientemente. Manejando numerosas fuentes documentales, como una gran base de microdatos anonimizados de declaraciones fiscales que ligan a millones de padres e hijos. Estas son algunos de los datos y conclusiones que aporta:

■ En España, el ingreso de los padres influye en gran medida en el ingreso que sus hijos tendrán en el futuro, especialmente a la hora de llegar a los niveles más altos de la distribución de la renta. El 40% de la ventaja o desventaja económica de los progenitores se traslada a las condiciones de vida de los hijos.

■ Es 9 veces más probable vivir en el nivel más alto de renta viniendo de un hogar situado también en ese nivel, en comparación a una sociedad que fuera plenamente igualitaria.

■ Las zonas que muestran altos niveles de movilidad absoluta (es decir, que ofrecen más oportunidades a los niños que provienen de familias pobres) tienden a mostrar también altas tasas de movilidad relativa (es decir, la diferencia de ingresos entre los niños nacidos en familias pobres y en familias ricas es menor).

■ Las hijas tienen sistemáticamente peores resultados de movilidad intergeneracional que los hijos, tanto en términos relativos como absolutos. El promedio de la brecha de ingresos es de 2.796 euros al año.

■ Cádiz es la provincia de España donde los hijos de las familias más pobres ascienden menos y a la misma vez la diferencia de renta entre los hijos de familias pobres y ricas es más alta. Este último es un fenómeno bastante común en todas las provincias de Andalucía.

■ La movilidad intergeneracional no sólo es deseable en términos de equidad, sino también de eficiencia económica: la pérdida de talento debido a las menores oportunidades de los niños de entornos desfavorecidos es perjudicial para la innovación y el crecimiento.

■ Una sociedad en la que los hijos de las familias más pobres tienen sistemáticamente menos oportunidades económicas tiende a unos mayores niveles de segregación y polarización, lo cual está relacionado con una mayor inestabilidad política e institucional.

Y ahora sigamos mirando para otro lado cuando suena la alarma por la avería del ascensor social.