El asesinato de Maya Villalobo, la desesperación y la dignidad de las personas

Maya Villalobo; la joven sevillana con doble nacionalidad española e israelí, que cumplía con el servicio militar que en Israel es obligatorio; fue asesinada hace unos días (el pasado sábado) por los milicianos de Hamás. Hamás es un grupo terrorista compuesto por 17 grupos diferentes y no es lo mismo que Palestina, pero ha puesto en jaque al mundo entero después de cometer una serie de atentados inaceptables, crueles y repugnantes. Hamás es también un grupo político aunque, en realidad, en Gaza lo que gobierna es la violencia y el terror.

Algún político en España sigue teniendo problemas para decir que Hamás es un grupo terrorista. Lo hacen con mucha más facilidad de la dignidad del pueblo palestino. Eso sí, lo hacen desde aquí, desde Europa, mostrando lo que ellos creen que es un conocimiento profundísimo del conflicto que dura décadas, creyendo que están poniendo el punto sobre la i que representa la Justicia total. Hacen lo mismo que los demás para que el conflicto se solucione: nada.

Una madre sale corriendo del hospital. Está en algún lugar de la Franja de Gaza. Dice que ha perdido a su hijo de entre los brazos durante un bombardeo, que no habían podido ni comer. Se pregunta dónde está y pide que el mundo pare con tanta injusticia. Un padre corre con su hija muerta en los brazos, sin saber dónde le dirige la ceguera de la desesperación. Grita y llora. Es lo único que le queda.

Algún político en España mete en el mismo saco a los terroristas despiadados y a esta madre y a ese padre. No saben ni lo que dicen, pero no dejan de decir y de publicar tuits (o como se llamen ahora). Azuzan a los suyos para que el odio no discrimine entre terroristas y ciudadanos sin futuro.

Cerca de la mitad de la población de la franja de Gaza es menor de edad. Y lo único que conocen es la violencia, el odio, la oscuridad en el horizonte. ¿Qué esperamos de ellos?

A todos aquellos que andan diciendo lo primero que se les ocurre para quedar bien con los de su parroquia, les diré que la dignidad, el amor, la posibilidad de paz y de un amor inmenso por los demás, se dibuja en la mirada de Maya Villalobo. Una mirada limpia y no un discurso retorcido y torticero. En la mirada de Maya y de cualquiera de las víctimas que van sumándose desde hace décadas. Una dignidad que no conocerán algunos en lo que les queda de vida aunque digan frases redondas.