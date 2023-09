El asperger como salud mental

Nos hemos pasado cantidad los periodistas publicando el detalle de que el agresor de 14 años en el instituto de Jerez de la Frontera tiene algún tipo de asperger y hasta facilitando su nombre en algunos casos. ¿Desde cuándo ser asperger es igual a ser violento? Suele ser al revés, el asperger quiere estar tranquilo, se concentra en asuntos pacíficos y goza de hipersensibilidad. “De poetas y de locos todos tenemos un poco”, afirma el dicho popular. Hace años un médico generalista al que se le ha olvidado la medicina y sólo piensa en jubilarse, me dijo que tal vez yo tenía algo de asperger. Ni sabía un servidor qué era eso, pero si se refiere a que odio los bares ruidosos de Sevilla y a la gente que forma jaleos en su interior tenía razón. A veces suele ser sólo un tipo el que tiene un vozarrón de narices y hay que aguantarlo porque encima es un gorila gordo, calvo y feo y cualquiera le dice algo al gachó. La única solución razonable es terminar cuanto antes, irse y no volver más al sitio, se va uno a otro donde la escena se repite, corregida y aumentada, y al final mandas a hacer puñetas a esos bares, si eso es divertirse y eso es una de las esencias de Sevilla otra de las esencias soy yo con mi presunto asperger y mis rarezas.

Si asperger es no estar a gusto en las reuniones sociales actuales en las que se habla de chorradas cuando uno sabe que la mayoría de los presentes estamos jodidos por esto o por lo otro, yo con mucho gusto tengo asperger. No tienen ni idea en el campo de la medicina de por qué se produce exactamente el asperger y aún así te hablan los medios de fobias sociales y de ser antisocial como síntomas del asperger. No, papanatas, no, hay gente que se ha retirado de la gente con toda racionalidad porque no soporta esta sociedad enferma y superficial de pollos sin cabeza que viven en un ambiente repleto de gimnasios, centros de pilates, centros de yoga donde ejercen supuestos maestros que no son maestros de nada, montones de clínicas estéticas y dentales y de gabinetes psicológicos en los que hallas profesionales pimpollos que te hablan en plan colega. Eso es una sociedad enferma, sí señor, donde el personal tiene como extensión corporal un móvil al que está adherido día y noche.

Cuando escribimos que un agresor con dos cuchillos tiene asperger es peor el remedio de informar que la enfermedad del chico porque podemos convertir a cualquier asperger en un apestado del que apartarse por si te pega una puñalada. La profesión de periodista se caracteriza, en general, por su simplicidad y el bajo nivel cultural e intelectual de quienes la practicamos y eso es culpa de las facultades en las que enseñamos a ser plumillas, de los plumillas mismos que no estudian o faltan a clase cuando les explicamos deontología profesional, de las asociaciones profesionales que no llaman la atención como es debido, de las empresas que quieren ganar dinero vendiendo noticias como si fueran churros y de los públicos morbosos.

El asperger a veces debe ser contemplado como una virtud y como un signo de salud que te aparta de una masa amorfa de seres indolentes y fingidores. Si Newton tenía asperger y Einstein también y Bill Gates igualmente, resulta que ahí tenemos una enfermedad saludable. Si Nietzsche o Schopenhauer tuvieron asperger -que en estos casos no se sabe- estamos ante un mal muy positivo. Eso no significa que se pueda ir por ahí apuñalando a la gente, el que lo haga que lo pague, pero, pregunto, ¿cuántos agresores en colegios, institutos o universidades de por ahí tienen asperger? Ninguno, que se sepa. Cuidado entonces con la manera de informar, cualquier ser humano colocado en el límite de su resistencia puede ser un agresor o un asesino si atendemos a las pulsiones violentas que todos llevamos dentro desde tiempo inmemorial, las mismas que nos permitían defendernos de amenazas y ataques contra nuestra supervivencia y las mismas que ahora escondemos hasta que las saca de nuestro interior una sociedad enferma como la que nos rodea.