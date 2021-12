El Bachillerato convertido en un solar

Estudié en India y me aprendí la historia de mi país de principio a fin. Intenté comprender qué había pasado siglos atrás para poder comprender por qué ocurrían algunas cosas en el momento de entender que sin las raíces de lo que somos, sin saber de dónde venimos, estamos perdidos. Eso fue hace años. Hoy, allí todavía se sigue estudiando con detalle la historia de la India. Al llegar a España, lo primero que hice fue estudiar la historia de este país tan extraordinario y ya logré intuir lo fundamental de un pueblo que más tarde me ha enseñado la mejor de sus caras.

Me parece extraño que en España se esté destrozando la enseñanza de esta forma tan burda. Las humanidades están siendo arrasadas del currículo y, así, asignaturas fundamentales como la filosofía, la lengua o la historia, se están convirtiendo en conocimientos de segunda clase. Error, tremendo error. La última es que las menciones a Al-Andalus, los Reyes Católicos o los Austrias desaparecen del currículo de Bachillerato. Solo interesa lo que ha pasado hace quince minutos. Por lo que se ve, la cultura de lo inmediato se impone, incluso, donde parecía imposible y contradictorio.

Hace unos días, alguien reprochaba a otro sujeto que diera importancia a la asignatura de lengua: ¿Para qué sirve tanta sintaxis y tanta semántica? ¿Para qué? Pues para que puedas estar diciendo estas barbaridades y yo pueda entenderte. Fíjate si es importante (eso fue lo que le contestó). Ahora pienso en para qué puede servir conocer lo que fue Al-Andalus y se me ocurre, a bote pronto, que no se podría entender al pueblo español sin tener en cuenta que los árabes estuvieron durante siglos instalados aquí en la península ibérica, y que no se podría entender un mensaje de los terroristas yihadistas cuando hablan de reconquista en la actualidad. Eso sin apenas pensar; si se reflexiona sobre el asunto la cantidad de razones es sorprendente.

Dadas las circunstancias, deberíamos comenzar a pensar que la educación en manos de políticos incapaces es un peligro absoluto; estamos poniendo a disposición de unos indocumentados que solo piensan en las próximas elecciones, nada más y nada menos que el futuro de todo un pueblo. Y eso es mal negocio.