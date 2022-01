El Betis no merece ese castigo

Pues claro que no, y si le llega a pasar al Sevilla -cierre del campo dos partidos- opinaría lo mismo aunque me sienta bético porque esa simple emoción me la metieron en el alma, a buenas horas, mi padrino y mi padre que eran los dos valencianos pero que llegaron a ser socios del Betis como lo fui yo. Eso no quiere decir que no sea libre mi pensamiento y me deje llevar del todo por emociones -un poco es casi ineludible, soy humano-, como hace escasos días pude presenciar en una taberna donde cuatro o cinco señores no dejaban de vociferar discutiendo que si Sevilla que si Betis hasta el punto de que no nos dejaban beber tranquilos unos mostos a los que estábamos allí y el dependiente tuvo que llamarles la atención.

El informe pericial del Betis es una excelente iniciativa, puedo escribir con tanta seguridad porque esta vez lo vi casi todo en una TV de esas gigantes que se compra el personal ahora. La mía es pequeña, para lo que la veo y para lo que se repiten películas e ideas no hace falta más aparato. En esa inmensa pantalla contemplé el teatro del entrenador del Sevilla y el número del palito que ni era palito ni nada, era un plástico lanzado por ese presunto culpable al que han detenido, un delincuente ya condenado antes por varias fechorías. Vi una imagen de Jordán que para mí lo aclaró todo: alguien del Sevilla lo quiso atender en la banda y él rechazó esa atención, impropio de un futbolista que realmente se sienta mareado por el impacto. Aquello fue una tangana innecesaria, el juez deportivo que debe decidir sobre la sanción definitiva al Betis no puede basarse sólo en el lanzamiento de un objeto que impacta en un futbolista sino en todo el contexto del hecho, en otros culpables que por acción u omisión lograron que aquel lamentable suceso se agrandara innecesariamente hasta el punto de llegarse a una decisión también vacua: la de suspender el partido, tiene razón Pellegrini, aquello podía haber seguido adelante pero un árbitro que está pitando un partido de alto riesgo y ve cómo se ha inflado un suceso condenable se ve obligado a parar la contienda por si el ambiente se calienta más. ¿Quién calentó aquello? El sujeto que lanzó la vara. Pero, ¿sólo él?

Ahora se le pretende aplicar a toda una entidad y a toda una masa de personas inocentes que gritaron contra el vándalo del PVC la misma filosofía infantil del maestro en la clase: por uno que la caga todos castigados. Además, yo creí que la detención del lanzador iba a producirse de inmediato, en la misma grada, pero si ahora hay cámaras por todas partes sacando las gracias de la gente durante los partidos, cámaras de TV y cámaras de los servicios de seguridad, ¿no se veía bien al lanzador en ninguna de ellas?

Lo peor de todo esto es que castigar a una entidad y a unos jugadores por un exaltado es colocar al Betis en desventaja en la competición liguera, se diga lo que se diga. Una sentencia definitiva contraria a los intereses verdiblancos cuando han existido otros altercados en campos de los “equipos grandes” y no se han clausurado es adulterar la liga y perjudicar a un equipo que, con muchísimo esfuerzo, está arriba y es serio aspirante a Europa. Se trataría de un agravio comparativo muy serio, sería peor el remedio que la enfermedad, tratar a la gente como a chiquillos porque, ¿acaso se creen los jueces que con estas medidas se van a cortar sucesos como éste que tienen más que ver con la vida personal y el estado psicológico de alguien que con el Betis y lo que significa? El mal está en la sociedad toda, en una forma de vida que crispa y en una pulsión agresiva que todos llevamos dentro pero que nos la guardamos como podemos. Por un pecador no pueden pagar miles de justos, eso es una medida cómoda, represiva, infantil. Una buena multa es más que suficiente porque tampoco se va a ir de rositas un Betis que, aunque no lo busque, es el responsable civil subsidiario, ¿o es que si este artículo no le gusta a alguien porque le “golpee” en la cabeza me van a detener y van a cerrar este diario? Eso sería represión gratuita, abuso de autoridad, simplificación de un hecho, no justicia.