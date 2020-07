El bichito sigue y vemos cada cosa que dan pena

Una de las cosas serán los momentos difíciles económicos y por otra parte la falta de servicios, nunca mejor aquel refrán popular de” a Rio revuelto ganancia de pescadores”. El rio Guadalquivir pasa por la localidad que hoy les traigo a este Mirador de El Correo de Andalucía. La alcaldesa de Gelves reivindica algo que afecta a su municipio y aprovechando lo que les comentaba al comienzo se esta convirtiendo en una realidad. Isabel Herrera, ha informado de su malestar por la situación provocada por el SAS en cuanto al servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad. Debido a la emergencia provocada por la crisis sanitaria, la Dirección de la UGC San Juan-Gelves realizó cambios en los servicios ofrecidos desde el centro de salud de Gelves, aduciendo la necesidad de gestionar de manera más eficiente y segura la situación de emergencia durante los peores momentos de la pandemia. Estos cambios fueron realizados por la Consejería y posteriormente se informó al Ayuntamiento. En este sentido, la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha manifestado que la Consejería debería haber puesto ya sobre la mesa una solución alternativa, más ajustada a la situación actual, que permita restituir el servicio de pediatría en nuestro municipio. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero me da a mi que la cosa va muy lenta y como no se haga un poco de ruido terminara desapareciendo esta especialidad, la cual llevara el colapso a otros centros de salud y también a hospitales. Estas son algunas de las cosas que estamos viendo a diario, por no hablar del famoso SEPE, millones de trabajadores tienen citas telemáticas donde curiosamente a la hora de acudir a la cita pactada para resolver esas dudas te personas en el lugar y las oficinas están cerradas a cal y canto o el celebre emails que anuncia que vas a recibir una llamada telefónica, te puedes sentar por que nunca llega. Así están algunas de las cosas y peor que se pondrán, tiempo al tiempo. Otro espectáculo penoso es darse una vuelta y ver la cantidad de pequeños negocios que han desaparecido para siempre, sean tiendas bares, cafeterías. Se acuerdan de los celebres mensajes domingueros del presidente del gobierno donde todo iría como la seda, pues llego el día y de lo dicho nada. Suerte desde aquí a Gelves en la petición del servicio de pediatría y a otros municipios que están en situaciones similares, de pena y de vergüenza las cosas que pasan y seguirán pasando.