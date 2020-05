El bodegón de la piara

Hace unas semanas, El Correo de Andalucía publicó una serie de emplazamientos donde el personal deja sus bolsas de basura en mitad de la calle . No es algo exclusivo del centro de la ciudad, pues este hecho se repite en muchos otros barrios extramuros.

Juan Espadas no es el culpable de que haya gente que deje las bolsas de basura donde le da la gana y que tenga más similitudes con esos animales de los que se aprovecha hasta los andares que con una persona.

Sería injusto que Juan Espadas cargarse con el peso de toda la suciedad de la ciudad . ¿Tiene culpa? Sí. ¿La tiene toda? Evidentemente, no.

Que Sevilla es una ciudad sucia es algo que se comprueba en cada paseo. Cada vez va a peor y los ciudadanos lo saben. Son muchas las miradas y las quejas hacia el Ayuntamiento por el estado de las vías. La culpa, obviamente, no es de los trabajadores de Lipasam , que hacen su trabajo lo mejor posible con los medios que disponen.

El bodegón de los maleducados está formado por siete bolsas de basura, dos cajas de pizza, un par de botellines y unos guantes. Todo colocado magistralmente en el alcorque. Disfrutando hasta de unas vistas privilegiadas.

Eso no es culpa del guiri, tampoco de Juan Espadas. Parece que los pavos reales del Alcázar, los patos del Guadalquivir y las ratas no son sólo los únicos animales que se han dado un garbeo por el centro. Ahora hay que sumarle otro más, uno que es ibérico cien por cien, aunque pensábamos que era importado. La piara se extiende por toda la ciudad y no sólo en la rebanada de pan.