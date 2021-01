El calcetín de la democracia

¿Ese repentino, exagerado y subrayado interés de los políticos catalanes por que los positivos en COVID puedan ejercer su derecho al voto es una demostración de lo bien que funciona la democracia o un ejercicio de hipocresía por lo bien que debe seguir funcionando su descaro? Evidentemente, visto lo visto y anunciado lo anunciado en los últimos días, se trata de una pregunta retórica.

Pero el retoricismo no solo debe valerles a los artistas de la retórica, que hace mucho tiempo que dejaron de ser los poetas, sino también a una ciudadanía que precisa el retruécano para limpiarse de legañas tras el sueño de convertir la democracia en una prenda peligrosamente usable al derecho y el revés: ¿siempre hemos de decir lo que pensamos? ¿Nunca hemos de pensar lo que decimos? Pues eso.

La falacia es la siguiente: el sacrosanto derecho al voto en democracia no es mayor que el mero derecho a la salud. Y si el saludable derecho al voto existe es porque se basa en la igualdad de todos al voto cuando todos estamos en disposición de votar. Si algunos –o muchos- de nosotros no cuenta con la salud suficiente para ir a votar, o puede ir a votar poniendo en riesgo la salud del resto, es que quienes van a votar en esas condiciones o quienes sí estamos en condiciones para ir a votar no estamos jugando al mismo juego, sino haciéndoselo a quienes necesitan a toda costa los votos. Ya sabemos de su pericia con el gel hidroalcohólico para todo, y nuestros votos sin distinción tampoco son una excepción.

Si vivimos lo peor de una tercera ola donde tantas familias están sacrificando incluso el pan de sus hijos para que el conjunto de la sociedad se sane; si vimos lo peor de esta pesadilla en la que se pone en cuestión hasta salir a la puerta de la calle, no nos van a convencer de que la democracia no seguirá funcionando si no vamos a votar en dos semanas. La democracia no es echar una papeleta cuando a las élites les interese. Es mucho más. La democracia es tan grande, que tiene cintura y recursos suficientes para consagrar no sus votos recurrentes, sino nuestra insustituible salud. También la vergüenza torera. La democracia no es un calcetín. Y mucho menos un calcetín sudado.