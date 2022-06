El cante jondo se muere

Sin pretender ser agorero, es necesario dar un toque de atención sobre el riesgo de que el verdadero cante jondo se muera definitivamente. Está pasando lo mismo que ocurrió cuando Falla y Lorca organizaron el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 por miedo a que se perdiera del todo este arte, y tuvo el efecto contrario: tres años después nació en Linares la Ópera Flamenca, creada por el extremeño Vedrines, y parte de los mejores cantaores se vieron obligados a malvivir en reuniones privadas o ventas por no adaptarse a cantar en las plazas de toros. Hace una semana, Rocío Márquez presentaba su nuevo trabajo discográfico en un programa de radio con audiencia millonaria y la presentaron diciendo poco más o menos que era la “nueva revolucionaria del cante”, cuando Tercer cielo, la obra de marras, es infumable desde el punto de vista flamenco. Pero la onubense tiene poder y lo ejerce, sobre todo ahora que si no eres mujer, estás perdido. Y si se te ocurre decir que una cantaora canta cada día peor, corres el riesgo de que te eche encima a todas las feminijondas del mundo desde las redes sociales. Esto empieza a ser una dictadura: o dices que el cante es femenino o te puedes ir buscando otro trabajo. Pero no es solo la citada cantante aflamencada quien tiene poder para que un crítico trabaje o no –por ejemplo, que dé charlas por el mundo con el Instituto Cervantes–, sino más artistas o promotores pegados a la política.

Hace dos o tres semanas, alguien me pidió un cantaor para un ciclo de recitales y me dejó claro que tenía que estar en las redes sociales. El cantaor que le ofrecí no sabe nada de eso, pero canta que le crujen los huesos. No le interesó, como tampoco le interesaban a Vedrines, Monserrat o Palacios, que estuvieran en los carteles de la ópera flamenca cantaores que no fueran “agradables” para el gran público. Recordemos que Antonio Mairena lo intentó cuando tenía algo más de veinte años y no lo logró. Me consta que hay maestros del cante que apenas tienen festivales de verano por no ser “mediáticos”. Hasta en las instituciones públicas hay este problema, y no cito alguna porque es día de elecciones en la región y se puede interpretar que trato de influir en ellas. A veces, las instituciones que dan dinero a artistas o festivales lo hacen pero con condiciones. Imponen sus artistas, y esto es grave. Pero lo curioso es que no tratan de que trabajen más los que mejor cantan, sino los más mediáticos. Por tanto, un cantaor como El Cabrillero de Utrera, por poner un ejemplo, trabaja mucho menos que los protegidos por las instituciones públicas, y jamás lo van a llevar a un programa de radio de audiencia millonaria para que presente un disco. Al gran cantaor de Utrera le está pasando ahora lo que les ocurrió hace casi un siglo a Juanito Mojama, Tomás Pavón, Luisa la Pompi o su hermano Rafael Ramos El Gloria. Que murieron en la más absoluta pobreza. Si no hacemos algo quienes amamos el cante jondo, este arte tan antiguo, único en el mundo, se morirá. De hecho, está ya herido de muerte desde hace décadas.