El carrito no es sólo para abuelas

Mi coche está de nuevo "indispuesto", pero como dicen: "no hay mal que por bien no venga", así que aprovecho para incrementar mis pasos diarios yendo a comprar a pie. Como me gusta ser efectiva, no voy a por dos cositas sino que mi pretensión es hacer la compra semanal pero mi tensión lumbar discrepa... Lección aprendida, tras haber ejercido de "Mula Francis" acarreando más bolsas de las que mi espalda estimaba oportuno, para la siguiente ocasión decidí ir primero a un pequeño bazar cercano al súper y adquirir un carrito de la compra.

Siempre he tenido cierta reticencia a tener este tipo de carrito porque lo asociaba a las abuelitas del pueblo y me daba por pensar: "después de esto, lo próximo será el viaje del IMSERSO", sí, un poquito exagerada... Pero solía pensar así. Además, me daba por examinar el diseño del cacharro, todos en tonos apagados: marrones, negros, grises... con algún cuadrito o algunas rallas (si acaso), "¡esto es muy tristón, no va conmigo!" -me decía interiormente- sin embargo, la practicidad le acabo ganando la partida a la estética...