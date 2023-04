El cartel del Potaje 2023

Se ha presentado ya el cartel del LXVII Potaje Gitano de Utrera, que rendirá homenaje al llorado Pansequito y la sin par Aurora Vargas, la célebre cantaora sevillana de la Macarena. Siento un especial cariño por este festival, por la Hermandad de los Gitanos y por Utrera en general. Llevo casi cincuenta años yendo al que es el primero de los festivales de verano, nacido en 1957. Cuando he visto el cartel he sentido una enorme pena por el hecho de que el maestro José Cortés Panseco no vaya a recibir el homenaje, porque Utrera ha llegado tarde. Y me ha indignado que el cartel no lo encabece el maestro Juan Villar, sino el joven cantaor toledano Israel Fernández, que cuando nació, el cantaor gaditano de los Jinetos era ya una primera figura del cante. ¿A quién se le ha ocurrido tamaña barbaridad? Es un despropósito, aunque no vaya a deslucir lo que promete ser una excelente noche de buen flamenco. Aún están a tiempo de rectificar y volver a hacer un cartel encabezado por el maestro Villar. Porque los carteles quedan y si dentro de un siglo cae en las manos de algún aficionado o estudioso le costará entender que a alguien se le ocurriera algo así. Bien es verdad que habrá quien no le dé importancia al hecho, porque el flamenco está de aquella manera, pero no puedo imaginar que esto ocurriera en la Ópera Flamenca, en alguno de aquellos espectáculos de Vedrines, de 1928, encabezados por don Antonio Chacón y la Niña de los Peines. Nadie cobraba más que Chacón, ni siquiera Pastora Pavón o Manuel Vallejo. Era impensable que el cartel lo encabezara Guerrita, estando Chacón, porque entonces los grandes maestros no solo eran venerados, sino respetados.