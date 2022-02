El ‘chapú’ lo invade todo

Llegará un momento en que, de verdad de la buena, no sabremos si fue antes el huevo o la gallina. Quiero decir: si tenemos la clase política que nos merecemos o merecemos la clase política que tenemos; si esta clase política es representación de lo de abajo o lo de abajo es representación de lo de arriba. Como el vodevil es cada día más abierto, nadie sabe ya quién forma parte del escenario y quién del patio de butacas. Tampoco hay un director, sino muchos. En cualquier caso, lo que se nota ya es que hay un espíritu chapucero que emana de la clase política porque la clase política decide hasta lo que nosotros deberíamos decidir por nosotros mismos. Ese desinterés por hacer las cosas de modo excelente, esa costumbre embarrada de hacerlas y punto, de salir del paso, de hacerlas por cubrir el expediente, por cumplir, se derrama desde arriba y es capaz hasta de empapar cualquier ley educativa que difumina esa cosa tan antigua de aprobar o suspender asignaturas, porque, al fin y al cabo, como de lo que se trata es de buscar la felicidad del personal para que se desocupe de tantas cosas, siempre es más rentable que todo el mundo apruebe haga lo que haga, y aunque no haga nada, total, siempre hay imaginación de sobra para argumentar que algo se habrá aprendido y, al fin y al cabo, ya será la vida misma -el capitalismo, queremos decir-, tan cruel y directa, la que ponga a cada cual en su sitio.

Es ley de vida. De la vida que vivimos actualmente. Pero es muy triste no solo que no hagamos nada por impedirlo, sino que incluso quienes más motivos deberían tener para oponerse a este sistema relativista en el que todo tiene su forzado valor y el reto es buscárselo no solo no censuren nada, sino que lo aplaudan. Mi abuelo tenía una forma mucho más soez de resumirlo.

Es triste porque ese espíritu chapucero de enmascarar una realidad cada vez más plana ha terminado influyendo en las clases más populares, las más humildes, las menos favorecidas. Todos estos experimentos con gaseosa de la Educación –de la Educación pública, hay que subrayarlo- consiguen aumentar una masa que, al contrario de aquella rebelada de la que hablaba Ortega hace justamente un siglo, no necesita rebelarse ya contra nada porque, igual que ya cree haber atravesado la frontera de la modernidad, también cree haber hecho todas las revoluciones. De modo que, mansa y alegremente, se dedica a lamerse las heridas de guerra que no tiene.