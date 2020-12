El chat de los jubilados

¿Se imaginan que el Gobierno controlara todos los chats privados de España? No demos idea. Decenas de militares retirados y con buenas pagas se entretienen y desahogan diariamente en un chat privado y hablan de sus cosas, de lo que les preocupa la deriva política de España, el acoso a la Monarquía, el blanqueamiento de ETA, el independentismo catalán y vasco o la posibilidad de que el país acabe siendo una dictadura comunista. ¿De qué creen que pueden hablar unos militares jubilados en un chat privado, con lo que está pasando? ¿De física cuántica? Pero es una conversación privada y los militares retirados no tienen limitada la libertad de expresión. Es decir, que pueden decir lo que les dé la gana. Faltaría más. Pero claro, como han dicho que habría que fusilar a veintiséis millones de españoles, la izquierda radical y sus medios afines están montando el mingo. Los mismos que piden que pongan en libertad a los sediciosos catalanes, porque no se puede encerrar a nadie por sus ideas, se espantan ahora de que setenta u ochenta jubilados nostálgicos de Franco hayan jugado a salvar a la patria mediante un genocidio de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. La izquierda que gobierna quiere sacar rédito político de esto, que no va a tener recorrido alguno porque no es que les hayan pillado documentos con la estrategia del golpe de Estado que querían dar, sino un chat privado de unos abueletes seguramente tan asqueados de todo lo que está pasando, como millones de españoles. Habrá que darles un susto para que se dejen de batallitas, y a otras cosas, que a veces este tipo de historias salen a la luz para desviar la atención de cosas verdaderamente graves del Gobierno. Como era de esperar, anoche tocaron el tema en La Sexta, con una Angélica Rubio patética y un Antonio Maestre que tan bien le caerá a los jubiletas del Whatspp. A Rosa Villacastín le preocupa que algunos medios le estén quitando hierro a este asunto, porque lo que quieren es eso, que todos los medios no hablen ahora nada más que de “la intentona golpista” y se olviden del pacto con Bildu, el acercamiento de los presos de ETA o los trescientos mil muertos de media diarios por causa del virus. ¿De verdad que somos tan endebles como país democrático que nos podemos tomar en serio a los jubilados del chat? España tiene un ejército moderno que está con la Constitución y la democracia y solo los fanáticos retirados, algunos, serían capaces de intentar cambiar el Gobierno sin que los ciudadanos pasáramos por las urnas. Solo pensarlo produce escalofrío, así que, aunque todo quedará en un susto, que les quiten los privilegios que tengan y los dejen sin merendar una semana a ver si se les van las ganas de liar la matraca.