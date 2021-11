El clima y los millonetis

Dicen algunos medios que cuando aún no ha terminado la cumbre de Glasgow sobre el cambio climático ya están preparando otra para 2022 que será muy probablemente en Sharm El-Sheij, Egipto. Así que ya pueden imaginar las esperanzas que hay en la cumbre del señor Boris Johnson quien ya avisó en una conferencia de prensa con estas palabras: “Será muy, muy difícil, esta cumbre, y estoy muy preocupado porque podría salir mal y puede que no consigamos los acuerdos que necesitamos. Es muy, muy difícil. Pero creo que se puede hacer”.

Como casi todo en la vida, la clave está en el dinero. Hay prisa para no subir de los 1,5 grados de calentamiento pero si no existen planes concretos para rascarse el bolsillo recoge y vámonos a otra cumbre a seguir mareando la perdiz. ¿Cómo que el dinero no trae la felicidad? En este caso sí, no hay dinero, no hay enfriamiento. Lo de que el dinero no trae la felicidad lo debió inventar alguien que se aplicaba aquello de “el que no se consuela es porque no quiere”. ¿Quiénes son los primeros que se van a largar de la Tierra cuando todos nosotros estemos criando malvas? Los herederos de los muy millonetis actuales si es que no han logrado los actuales unos remedios para todas las enfermedades malignas, sanaciones que serán los primeros en probarlas. ¿Cómo se consigue salvar las colas de la sanidad pública y hasta de la privada? Con dinero. Mi oficio de plumilla me lleva de cuando en vez hasta la fisioterapia por culpa de mis cervicales: diez sesiones gratuitas me proporcionan Muface-Adeslas. ¡Qué porquería de sesiones! ¡Qué engaño! Cuando llevo unas cuatro me niego a seguir porque cada vez que voy, por dos pamplinas que me hacen firmo un papel para que el Estado apoquine a los empresarios privados de la Sanidad. Y no me da la gana de que el Estado se gaste el dinero de todos y mío en engaños. Como contraste, probé a ir a la consulta privada de uno de los fisioterapeutas que me atendía por lo privado y aquello era como la noche y el día. ¡Qué masajes!, ¡qué cuidados!, ¡qué relax!

Después de lo de Paris los países ricos se comprometieron a darle a los pobres 100.000 millones de dólares al año para 2020. Pues nada, ahora dicen que para 2023. Debe ser cosa de la pandemia porque últimamente la culpa de todos los problemas la tiene el virus como antes -y ahora- eran los comunistas y los masones. Dinero hay y lo tienen los muy millonetis. Dice la agencia Bloomberg que en 2020 el ranking de las familias más ricas del mundo lo encabezaba la familia Walton, que posee la cadena mayorista y minorista más grande del mundo, Walmart. La agencia estimó su fortuna en 238.200 millones de dólares, lo que equivale al PIB anual de países como Ecuador, Puerto Rico y Paraguay, juntos. Según Bloomberg, 25 familias poseen una riqueza combinada de unos 1,7 billones de dólares, un 22% más que el año anterior. Walmart ha logrado ingresos de unos 559.100 millones de dólares, el fondo de inversión estadounidense Berkshire Hathaway (245.500 millones) y el holding italiano EXOR (145.300 millones).

Añadamos los patrimonios de los milmillonarios que viene contando la revista Forbes cada dos por tres porque esta publicación no da abasto de lo ligero que se llenan los bolsillos de este personal. El más rico es ahora el fabricante de coches eléctricos Elon Musk con una fortuna de bastante más de 200.000 millones de dólares. Hay un chino que vende agua y le va muy bien. Zhong Shanshan, presidente de la empresa Nongfu Spring, especializada en la producción de agua embotellada, ha establecido un récord de riqueza en poco tiempo. Ahora es más rico que el multimillonario estadounidense Warren Buffett y es la persona más adinerada de Asia. A principios de 2021 atesoraba una fortuna de 91.700 millones de dólares. Luego dicen que el comunismo va contra los ricos.

En España, sólo en 2021, las grandes fortunas españolas han aumentado su riqueza hasta los 153.575 millones de euros, un 17% más que en 2020. En este sentido, una vez más Amancio Ortega, encabeza la serie como la persona más rica de España, el dueño de Zara posee una fortuna de 67.000 millones de euros, 10.000 millones más que en 2020.

Me alegro por todo este personal y sus caudales, lo que no sé es si van a poder disfrutarlos ellos y sus herederos y los herederos de sus herederos y los herederos de los herederos de los herederos, etc., aquí o en la Luna o en Marte o en alguna luna o planeta de la Vía Láctea. Y a ver qué dieta se imponen para pasar por el ojo de la aguja evangélica. Tendrán que aumentar tela marinera las donaciones pro remedio anima mea, pro remedio anime mee, o como se diga.