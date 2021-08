El Concurso de La Unión necesita cambios

En el Festival Internacional del Cante de las Minas deberían ir pensando en cambiar el concurso para evitar que muera de agotamiento. Llevamos dos semifinales y, sin nombrar a ninguno de los participantes, la falta de novedades nos ha llevado las dos noches a un aburrimiento insoportable. Es verdad que esto no ocurre solo en este certamen, que es el más importante del país, sino en otros concursos como los de Córdoba o Mairena del Alcor. Pero por su importancia, el de La Unión debería tomar la iniciativa y probar otro modelo de concurso que no acabe con la poca afición que hay ya en general no solo al cante sino a los estilos mineros. Me pregunto cuántos de los que han actuado estas dos noches conocen la importancia de La Unión en el cante levantino y a sus verdaderos puntales, los pioneros. Conocer la historia del flamenco en esta zona debería tener la misma importancia que saber interpretar la levantica del Cojo de Málaga o la taranta de Eleuterio Andreu. Un estilo concreto de cante se lo puede aprender cualquiera que tenga condiciones e interpretarlo más o menos bien. En general, los que vienen a llevarse los premios, de una cuantía económica importante, se documentan en cómo poder interpretarlos para convencer al jurado, pero no hacen por mejorar los estilos o traer algo novedoso musicalmente. Suelen cantar siempre las mismas letras, hasta la saciedad, y eso hace que el cante evolucione poco. Se empeñan en imitar a Antonio Piñana, Pencho Cros o Encarnación Fernández, pensando en que así lo tendrán más fácil para llamar la atención del jurado, generalmente de la zona. Antaño solían invitar a críticos o flamencólogos andaluces, porque los estilos mineros no son solo de esta tierra, sino también andaluces. De hecho, llegaron aquí porque los trajeron mineros de Jaén y Almería que vinieron a buscarse la vida hace siglo y medio. Los grandes maestros del cante levantino fueron figuras del cante andaluz como Chacón, Escacena, el Cojo de Málaga, Marchena o Valderrama. Recuerdo cuando aquí se castigaba que alguien interpretara una taranta de Cepero o Marchena. Estando yo de jurado, dijo Deogracias: “A este lo mandamos ya a su pueblo”, porque cantó una cartagenera moderna de un cantaor famoso de hace tres o cuatro décadas. Había que imitar a Pencho en la minera o a Eleuterio en la taranta, si querías tener alguna oportunidad. Aquella nefasta política contribuyó negativamente a que el certamen fuera cayendo en la rutina, de la que aún no ha salido. Este concurso necesita una vuelta de tuerca, un cambio radical en las bases y en la estrategia. No es fácil, pero habrá que intentarlo. Es verdad que llevan sesenta años con el actual modelo y que el concurso sigue vivo. Pero anoche, si dura media hora más la semifinal se hubieran quedado solo, sin público, los dos últimos concursantes. A ver lo que pasa esta noche en la última semifinal.