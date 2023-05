Él conducía, ella murió

Cuando por fin se cree y se siente que se ha descubierto a la persona que puede acompañarte de por vida y pierdes pronto a esa persona supongo que estimas que el mundo sobra para ti. Si encima la has perdido en un accidente protagonizado por uno mismo, por mucho accidente que sea estimas que la culpa es tuya y que podías haberlo evitado. La tragedia que esta semana se ha vivido en Motril cuando el pasado sábado un coche se salió de la carreta y el siniestro afectó a un joven matrimonio es algo especialmente terrible. Él conducía, pero sobrevivió. Ella murió. Doce horas después él se quitó la vida.

El dolor más terrible que debe existir es el de la muerte de un hijo, para eso no nos ha preparado la naturaleza. Un hijo es nuestra continuidad en el mundo y nuestro cuerpo no está programado para soportar tal desgracia. Si sucede ese percance tenemos que reprogramarnos por completo para llevarlo con nosotros, nunca se separará de nuestra mente. Me parece que el segundo dolor en intensidad es perder a la compañera o al compañero con el que se transita por esta excursión a la muerte que es la vida, como dijo Mario Benedetti.

El accidente de Motril me recordó a Manolo, el teclista componente del grupo Los Bravos de mis tiempos, el que hizo tan famosa la canción Black is black y el que en nuestros días ha sido noticia porque Quentin Tarantino se ha servido de ese otro éxito del grupo llamado Bring a Little Lovin para promocionar su última película Érase una vez en Hollywood. Manolo fue protagonista de una historia similar a la que ha ocurrido en Motril, una historia que los de mi generación, forofos de la música, no hemos olvidado.

En 2018, Víctor Lenore nos recordaba desde las páginas de El Confidencial aquella historia que nos marcó a todos con un reportaje que encabezó así: «He matado a Lo». Medio siglo de la historia más trágica y romántica del pop español. Manolo Fernández, teclista de Los Bravos, se suicidó en 1968 por la muerte de su esposa embarazada”. Y así fue, la pareja volvía a su hotel de madrugada, después de celebrar la boda de Miguel Vicens —bajista del grupo—, cuando se salieron de la calzada para no colisionar con un camión. El músico resultó ileso, mientras que ella murió en el acto. Sucedió el 29 de abril de 1968.

Manolo dejó una carta dirigida a sus padres en la que decía: “Estoy completamente seguro de que existe Dios y que Él me comprenderá y perdonará, pues mi sitio es estar junto a Lo, la mujer que siempre he esperado, la mujer a la que he querido con toda mi alma, a la que he perdido, y sin la que no puedo vivir”. También, en este luctuoso caso, él conducía, ella murió. El periodista que publicó el reportaje en El Confidencial anotó sobre el suceso que provocó el suicidio de Manolo: “Se trata, sin duda, de un romance de otra época; más cerca de Romeo y Julieta que de la lógica sentimental contemporánea”.

¿Sin duda? Amigo mío, dudar es el principio más sagrado de la inteligencia. En Motril, mayo de 2023, tiene el periodista la prueba de que el tiempo no pasa si se trata de abordar una situación en la que se siente un enorme vacío y se está convencido de que nadie lo puede ni lo podrá llenar. En estos casos, la primera impresión es la que vale. Sin embargo, Manolo no se mató de inmediato. Según Lenore, su mánager, el franco-suizo Alain Milhaud, recuerda que Manolo le llamó para decirle “he matado a Lo” (Lotty Rey). Ella estaba embarazada del primer hijo de la pareja. El día del entierro, un amigo de Manolo le encontró en casa cubierto de sangre, tras un intento fallido de cortarse las venas. Fue el aviso de un suicidio que se consumaría días después. El 20 de mayo, se encierra en su apartamento, se rodea de fotos de ella y se mata usando una escopeta, con la que se dispara en el corazón.

En Motril, unas 12 horas después del accidente, él se quitaba la vida en su piso de Playa Granada. También se llamaba Manolo y, como su tocayo de Los Bravos, salió ileso del trance. Ella se llamaba Encarna. Los cuatro están unidos por la necesidad que los llevó a no desear separarse nunca.