El confinamiento en Utrera, nos sorprende con galardones nacionales a la danza

Si señores, tenemos que mirar las cosas positivas y así fue en la localidad de Utrera. El pasado fin de semana se ha celebrado el Primer Concurso Virtual de Danza a nivel Nacional organizado por BSDANSA. El Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina de Utrera, un centro dedicado a la enseñanza de la danza clásica y contemporánea a todos los niveles presentó tres coreografías en diferentes categorías, originales de Victoria Kudrina, a este concurso. En el concurso han participado 218 coreografías de escuelas de danza de toda España y las tres coreografías presentadas por Victoria Kudrina han resultado premiadas, haciendo un pleno al quince. Inés Sánchez Aguilar y Carmen Martínez Fuentes consiguieron el primer premio de su modalidad. Rebekka Cocera Jorquera el segundo y un tercero para Rocío Serrano Rubio. Las galas se han emitido en directo a través del canal de Twitch de BSDANSA y todos los participantes podrán ver en directo las actuaciones de sus compañeros participantes, así como la reacción y valoración del jurado profesional que estará conectado en directo. Además, el 20 % de los beneficios recaudados durante este concurso han ido destinados al movimiento #yomecorono para ayudar a frenar la pandemia del COVID-19. Desde aquí nuestra felicitación, pero no puedo olvidarme de la persona que lleva todo el peso de la responsabilidad de todo este evento, Victoria Kudrina, la directora y coreógrafa del Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina que me comentaba :quiero felicitar el gran trabajo realizado por mis cuatro bailarinas que, a pesar del Coronavirus y confinamiento, han mantenido viva la danza en sus corazones y en sus casa, entre todos: alumnas, profesora y familias, hemos conseguido crear coreografías ganadoras a nivel nacional” ,“Ha sido complicado, duro y, a veces frustrante, crear las coreografías a distancia, los ensayos on- line, las indicaciones para los padres a los que hemos convertido en maquilladores, peluqueros, diseñadores de vestuario y escenografía, operadores de cámara, sonido e iluminación, pero todo merece la pena solo por ver como las niñas bailan y expresan todo lo que llevan dentro. Un triunfo mas para la ciudad de Utrera que sigue dando buenas noticias a pesar de los momentos complicados y muy difíciles que vivimos.