El corazón partido por Elena Huelva

Suelo leer cientos de noticias cada día y esta de la muerte de la sevillana Elena Huelva, un ejemplo de lucha y dignidad, me partió ayer el corazón. Otras me han dado asco, como las disculpas públicas del publicista catalán Risto Mejide, que dijo lo que dijo en Nochevieja pero que no iba por Cristina Pedroche ni por Ana García Obregón. Pericón de Cádiz arreglaba las mentiras mejor que él. Un día el cantaor contó que había pescado un submarino desde el puente Carranza, de Cádiz, y cuando le dijeron que era un farol, lo arregló: “Bueno, era un submarino pequeñito”. El cantaor de la Tacita tenía ángel y el publicista y presentador no solo es un malaje de tomo y lomo, sino un vanidoso que suele salirse del tiesto con demasiada frecuencia. Da ojana, luego es un ojaneta, siguiendo en son flamenco. Dijo lo que dijo e hizo el ridículo ante millones de españoles, y cuando ha intentado arreglarlo, como no es de Cádiz, lo ha vuelto a hacer. El ridículo, digo. Pero eso forma parte de la basura mediática y la muerte de Elena Huelva, con solo 20 años y después de una lucha titánica contra un cáncer de huesos, está lejos de esa roña en la que Risto se mueve como pez en el agua, y no precisamente de Cádiz.

Cuando creemos que todo es mentira, una bazofia, una mujer de solo dos décadas de vida nos da a todos una lección de dignidad increíble. La ha matado un cáncer pero en realidad va a seguir con nosotros para siempre, porque solo se muere lo que se olvida y será difícil olvidar esa sonrisa de Elena, que estoy seguro que era para evitarnos tanto sufrimiento. Ella sabrá lo que ha llorado en silencio sabiendo que se iba a tan temprana edad con toda una vida por delante llena de proyectos. El mundo suele merecer la pena por pocas cosas, en vista de cómo estamos, que damos asco, pero tiene sentido cuando te encuentras en el camino a mujeres como Elena, tan limpia, tan pura y con tanto arrojo. Es una pérdida tremenda, porque el mundo no está para que lo abandonen personas como esta mujer. Diagnosticada de un cáncer infantil, raro, con solo 16 años, el Sarcoma de Ewing, con metástasis en los pulmones, le plantó cara y pudo con él. Pero en 2020, se le reprodujo y al final no le ha ganado la pelea. Ella misma dijo no hace mucho que sí, sabiendo que se moría, pero porque estaba hecha de otro metal. Lo demostró en su libro Mis ganas ganan, que quedará como un legado de coraje, el de una sevillana para la historia, aunque la noticia hoy sea que Tamara Falcó ha vuelto con el que le puso los leños. Qué país más sensible.