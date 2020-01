El coronavirus de Wuhan y el Apocalipsis

Todo parece indicar que el coronavirus de Wuhan se va a convertir en una auténtica pesadilla. Será difícil que un solo territorio del planeta quede al margen de esta crisis que acaba de empezar. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Ni será la última.

En el planeta Tierra vivimos siete mil millones de personas. Millón arriba, millón abajo. Mucha gente. Muchos bichos. Lo raro es que los virus no hagan una fiesta punki cada fin de semana. Debemos asumir que lo milagroso es que sigamos aquí.

La OMS ha declarado la alerta global puesto que el coronavirus se expande sin remedio. Esto es como reconocer que el problema no es menor. Esto es como advertir al personal que el Apocalipsis is coming, pero sin preocupar más de la cuenta. En la OMS son muy majos y quieren que pasemos el finde tranquilos.

El coronavirus se llama 2019-nCoV. ¿Por qué no llaman a los coronavirus con nombres de personas? Ya se hace con fenómenos atmosféricos importantes. Como se les nombra por orden alfabético, propongo que a este le llamen Abascal o algo así. Nos haría olvidar que el bicho llega desde China y que es una vulgaridad; nos haría imaginar que es de aquí, rojigualdo, cañí a más no poder.

Propongo que nos bebamos todo lo bueno que tengamos en la bodega. Y si salimos de esta que nos quiten lo ‘bailao’.

Parece ser que el primer foco de infección podría ser un mercado en el que se comerciaba con animales salvajes para comer. Murciélagos, cocodrilos, ratas... Un verdadero asco. ¿Se le ocurre a alguien cómo podemos pedir a los chinos que no sean tan guarros al comer? Una rata. No me jodas.

The Apocalipsis is coming. Ya lo sabes.