El cromo de Luis Rubiales

No quisiera empezar estas líneas sin un agradecimiento al Alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, por dar impulso a la Casa que fuera de Luis Cernuda. En su día, fui crítico y ahora toca envainársela. Acaba de anunciar un espacio cultural en la que fuera vetusta cristalería de la calle Acetres, donde antaño cualquier otro, hubiera ideado un hotel, anegando la escalera serpenteante cuyo primer escalón acabó en el abismo del exilio mexicano. Sevilla empezaba a olvidar el verso de Yeats “and what if my descendents lose the flower” y qué sería de nuestra memoria sin el azahar y sin sus poetas.

Decía Borges que la auténtica felicidad es la que de repente aparece –inesperada- en cualquier esquina. Y para mi lo ha sido en el Kiosco de la Alameda, -por donde sortea obstáculos y mendigos matutinos nuestro primer edil-. Serían las siete y media de la mañana cuando –iniciando nuestro camino hacia la calle Alcazares- abrimos el sempiterno cromo de la Liga. Esos que los enanos cambian los domingos en la Casa de las Sirenas.

Fue en el segundo, -que la cosa no da para más- cuando apareció... Lewandoswki, el más apreciado entre los buscadores de tesoros. Dicen que soy muy “exagerao”, como todos los miarma, pero me pareció como si un remolino de espuma nos hubiera arrastrado por la arena.

El héroe de esta semana es Luis Rubiales. Un Presidente de Federación que primero besó los campos de albero y después fue dirigente.

Yo consideraría un honor ser perseguido por según quien. De entrada, me sigue pareciendo una indignidad que el patrón de la Liga contrate tan buenas pitonisas, que tanto saben lo que hablamos.

Pero yo siempre desconfié de los que no han practicado el deporte del balompié, pero dicen amarlo, cuando solo viven -opíparamente- de él. A Tebas no se le conoce otro deporte que acudir a que le lean las cartas de otros y su sola aspiracion es que él o su hijo gestionen clubes deportivos y/o concursos de acreedores, ahora disfrazados de ampliaciones de capital. Y encima tenía una tarifa low cost de trescientos mil Euros cada pelotazo. Pregunten por él en Jerez o en Córdoba.

El otro al que no se conoce deporte, al menos federado, es el que que fuera dimitido Presidente del Consejo Superior de Deportes. Es una lástima que la flagelación no haya sido declarado por el COI olímpica. Se lo he propuesto a Alejandro Blanco. Qué campeón hubieramos tenido con Miguel Cardenal, con música de Camilo Sesto. (el otro día me confundí y puse sexto. Mil perdones).

Que se sepa, estos dos no deportistas, tienen arruinados a los clubes españoles. Mi Betis no ha podido ni contratar a Ceballos y un poco más y le quitan el récord a Joaquín y presenta la baja voluntaria. Que no, Javier Tebas, hasta ahí podíamos llegar, yo por mi Joaquin mato.

Primero se compra al hijo del fiscal General del Estado, al modo Oscar Alzaga en el Plan Especial Buhaira de Sevilla. Luego, periódicos, que están peor que mi cuenta corriente a mediados de mes.

Y ya tenemos en nómina al Subdirector de El Mundo, Urreiztieta. No pierdan mucho tiempo en leerlo, mejor les recomiendo –ya que empecé con la poesía- la luna lavada de lluvia, cuando pasea su espectro por la playa. A Eduardo Zaplana lo ha matado y resucitado varias veces, batiendo el récord de Michel. Hace poco éste presentó a su nueva novia y yo que me alegro.

Y en el paquete José Maria Olmo, sí el de El Confidencial. Uno no llega a entender cómo un medio con profesionales tan rigurosos como los que escriben en él, no se espantan de la publicación de las conversaciones de un hijo con su padre sobre el balompié. Pero me da la impresión que esto no es como empieza, sino como acaba; vamos, como el alambre que te va rodeando y del que ignoras cuanto te supondrá desprenderse de sus púas.

Finalizo con un deseo, ahora que llegan las Navidades. Me pido una estampa de Luis Rubiales. Me gustaría explicarle a mi hijo quién fue aquel hombre que semana tras semana mereció tanta atención, de gente tan dentro del armario. En la tribuna del Benito Villamarin, (entonces Ruiz de Lopera) el furbo (como decía Villar) era lo que nos unía a mi padre y a mi. Notaba cómo envejecía, conforme más le costaba subir cada escalón de Gol Norte, aunque siempre se levantara igual con cada gol de Lobo Diarte. Y claro que nos alegrábamos de la derrota de otros. Vaya exclusiva...

En fin, que como decía mi abuela, a mí me podrán “hachear por to lo que tu quieras, menos por salandrasca”. Así que, querido Luis Rubiales, aguanta... A veces nos somos conscientes de cuánto servimos de inspiración a otros.