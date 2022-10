El cruel destino de Michael Benjamin

Tengo que confesar que no conocía a Michael Bejamin, quizás debido al hecho de que vivo fuera de Haití, concretamente en España desde hace largos años. Créanme ustedes, no es una excusa y por eso me hago un severo reproche. La grave crisis que atraviesa mi país ha arruinado nuestras actividades culturales, tales como el cine, el teatro, la música, etc. Lamento francamente que yo haya escuchado hablar de él en tan penosas circunstancias.

Conocido bajo el nombre artístico de Mikaben, el cantante se fue para siempre, el pasado día 15, ante la mirada ojiplática de los millares de espectadores que acudieron a la sala del Accor Arena, en París, para escucharle. En plena actuación, se desplomó en el escenario, a los 41 años de edad, víctima de un infarto agudo de miocardio, mientras hacía lo que más le gustaba que era cantar y poniendo de relieve su vocación de músico consagrado. Los comentarios que me han llegado hablan de la angustia vivida en el recinto, asistiendo el público, en un abrir y cerrar de ojos, al trágico final de este joven artista que ha contribuido ampliamente a divulgar la música haitiana, llevándola a unas dimensiones envidiables.

La muerte es implacable y no entiende de edad. El brusco óbito de Michael Benjamin deja sumido en una gran tristeza y en un profundo luto a su familia, a su mujer, a sus colegas del grupo Carimi y al cuerpo musical haitiano en general, a los cuales aprovecho para presentar mis sinceras condolencias que extiendo a todo el país. Es una gran pérdida para nuestra querida Haití. Con tu inesperada y temprana partida has entrado, Mikaben, en el panteón de las leyendas. Guardaremos un inefable recuerdo de ti ¡Que tu alma descanse en paz!