El del tuki tuki, al Barça

Gran favor nos ha hecho el Barcelona mès que un club a los béticos que veíamos cómo el señor del pasito a pasito –llamado Quique Setién- se ha ido al Barça porque como dicen que es de la escuela de Cruyff y Guardiola... El Betis tiene caché, sin duda, basta con haberle ganado 2-3 la liga pasada al equipo de la ciudad dependiente del Reino de Aragón para que hayan fichado al mozo que nunca tenía culpa de nada.

Pase lo que pase en el interior del Barça, adiós a la amenaza Setién que se cernía sobre el Villamarín. Es seguro que no le van a obligar a aprender catalán, sólo a un nacionalismo cerrado y torpe se le puede ocurrir obligar a los jugadores que lo aprendan por contrato cuando todos los peloteros saben que mañana mismo pueden estar lejos de Cataluña y a ver qué hacen ellos con un idioma que por lo visto, fuera del condado de Torra, sólo lo hablan en la intimidad Aznar con Ana Botella y Messi con sus hijos.

Tampoco me gusta Rubi porque es que el Betis tiene un problema empresarial y eso es básico en el sentido literal de la palabra que significa que algo falla desde la base. Sin embargo, cuando escuché eso de que si se iba Rubi el elegido era Setién me dije vámonos que como éramos pocos parirá la abuela.

Si el Barça es campeón de todo con Setién que lo sea, pero el Betis es frescura y este hombre encorsetaba a los futbolistas y él y los máximos dirigentes del club de Heliópolis son los culpables de que el llamado equipo de las trece barras esté ahora más degradado que en los últimos años y que el salto de calidad lo haya dado pero hacia atrás. No sé por qué a Joaquín le gustaba tanto el señor del tuya-mía, pensé que debía ser por la edad, que así corría menos, pero este año el de el Puerto de Santa María está más carnavalero y más marchoso que nunca, fuera y dentro del campo.

Era desesperante ver al Betis y oír las retransmisiones por radio. Los colegas se quedaban dormidos en las cabinas y en los estudios o se desesperaban de indignación, yo me acordaba de cuando le llamaban a Las Palmas “el equipo aplatanado” porque eran unos huevones jugando y hablo de los años 60 y 70, no de ahora. Los equipos rivales podían jugarle al Betis con un pañuelo en los ojos de lo previsible que eran los verdiblancos.

Anda y que el del tuki tuki se quede en el Barça viendo los originales adornos de Navidad de la Colau y dando conferencias por esas nuevas “embajadas” catalanas que han abierto por ahí. Por cierto, ¿acaso se creen de verdad en el gobierno que sólo van a hacer actividades culturales? Pero si eso –la cultura- era el coladero que usábamos cuando Franco para poder expresarnos contra el régimen, nos toman por tontos de nuevo. El caso es que me da igual que Setién pronuncie charlas sobre las interrelaciones entre la vaca cántabra y la del Ampurdán mientras no vuelva. Y que no les extrañe a los culés que ponga a Messi de defensa derecho o izquierdo.