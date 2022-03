El derecho a la información, suprimido

La OTAN no está en guerra con Rusia, la tercera guerra mundial no ha estallado todavía, luego España no está en guerra con nadie, otra cuestión es su postura presidencial, que no gubernamental, porque una cosa es la postura del presidente Sánchez, otra la de los ministros de Podemos y otra la de la vicepresidenta del gobierno procedente de Podemos. Más bien estamos en una guerra civil política ocultada por la necesidad de que no estalle el gobierno entero y sus miembros puedan perder sus poltronas.

Sin embargo, en el mundo de la información, la guerra mundial sí que ha comenzado y además las teorías de Marx según las cuales existe una estructura de poder socioeconómica sobre la cual se levanta una superestructura política, ideológica, mediática, religiosa, etc., se están comprobando como ciertas aun a pesar del siglo XXI y toda su teórica modernidad. De Marx no hay que tener en cuenta su alternativa esencial -los obreros, los parias- pero sí gran parte de sus análisis y diagnósticos.

Si ni mi país ni el brazo armado del sistema en el que estoy, que se llama OTAN, están en guerra, ¿por qué me han robado mi derecho a una información veraz y plural? O, al menos, ¿por qué me han arrebatado las informaciones procedentes de Rusia?, ¿por qué las han censurado en todas las grandes plataformas originarias de EEUU y otras zonas occidentales? ¿Por qué ese miedo a que la gente pueda tener las versiones de los dos bandos en litigio, Rusia y Ucrania? Ya sabemos que cuando estalla la guerra la primera víctima es la verdad (Bismarck); como profesional del periodismo y experto en estructuras de poder y mediáticas, sé que estoy asistiendo a una pugna por el control de la propaganda, de nuevo me doy cuenta de que la democracia se convierte en dictadura -o es que acaso nunca fue democracia real- en cuanto quienes de verdad mandan se sienten incómodos o atacados, lo viví con la guerra de Los Balcanes y con las de Oriente Medio, la primera de ellas la estudié en mi tesis doctoral y diversos casos más en artículos científicos y en otros de mis libros.

Considero demostrado que Occidente es, esencialmente, una dictadura vestida de democracia, lo sabía desde finales del siglo XX y empecé a demostrarlo entonces. Es verdad que prefiero ésta a otras dictaduras pero eso no quita para que entristezca cuando percibo la realidad, como ahora, donde tengo derecho a acceder a la propaganda de unos y de otros para extraer yo mis conclusiones como ciudadano e investigador universitario y “mi” democracia no me deja, no es que no me deje Europa, no me deja EEUU y Europa asienta, se ha convertido en un correveidile, en un satélite de USA, al señor Borrell me da pena escucharlo, lo tenía como a alguien de mayor talento porque quiso hacerse en su día con la dirección del PSOE y el aparato no lo dejó echando mano de ultrajes; incluso le tenía simpatía por ser la pareja de Cristina Narbona, de la que tanto aprendí como periodista económico cuando la señora Narbona era viceconsejera de Economía de la Junta, estando Julio Rodríguez de consejero. Qué buena conversadora era Cristina. Sin embargo, veo más sólido ahora en sus argumentos a Javier Solana que a Borrell, a pesar del pasado atlantista y belicista de Solana que pasó de levantar el puño contra la OTAN a ser secretario general de la alianza y ordenar bombardear la ex Yugoslavia, a lo bestia, sin permiso de la ONU.

Ahora asisto entristecido, de nuevo, y a pesar del periodismo nativo digital, a un mensaje esencialmente propagandístico en la prensa de mi país, quienes deseen seguir las versiones oficiales de Rusia a través de RT o Sputnik deben hacerlo por medio de la red social vk.com o la plataforma odysee.com en español, por ahora. No es fácil ponerle puertas al campo digital, pero estamos a merced de la fuerza de quienes tienen el “enchufe” de Internet, por eso el mundo, si no se destruye ahora con una guerra atómica, camina hacia la multipolaridad en el sentido de que hace bastantes años que la guerra mundial es digital, con Irán, China, Corea del Norte, Rusia, y otros, incluso con Europa, pensando en tener su propio cerebro para dejar de pensar con el de EEUU y sus empresas privadas pero ligadas a lo público en cuanto se lo ordenan o lo estiman ellas que es justo al ver en peligro el orden al que fortalecen. Tenemos el antecedente de la CNN y otras y ahora estas televisiones siguen el mismo camino reforzadas por las grandes tecnológicas. Es otra dictadura. Con guante de terciopelo.