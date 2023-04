El desgarro de irse del pueblo

Cuando te vas del pueblo, da igual el motivo, hay quienes no te lo perdonan nunca. Se lo toman como una traición o una puñalada trapera, que viene a ser lo mismo. Creen que te fuiste a la ciudad a vivir con los ricos o algo así, cuando a lo mejor emograste a un barrio de la capital con más miseria de la que había en el pueblo. Algunos barrios de Sevilla se formaron con familias que en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo abandonaron los pueblos de la provincia buscando un futuro. De localidades como Arahal, Marchena, El Coronil, Fuentes de Andalucía, Paradas o Cantillana. Me refiero a barrios como el Cerro del Águila, Su Eminencia, Torreblanca o Palmete. En los inicios de los setenta mi madre decidió que abandonáramos Palomares del Río, ya que los tres hijos trabajábamos en Sevilla. Aquello fue como un desgarro, porque significaba cambiar el pueblo, sus olivos y huertas, sus caños de agua cristalina y su paz, por una barriada dura como era Su Eminencia, castigada por el paro y la droga. Es verdad que la capital ofrecía mejores oportunidades laborales, en ramos como la construcción. Echaba de menos Palomares y eso que jamás me desconecté del todo, yendo cada año a la Feria o a comer los domingos a La Truja o El Portugués, dos de los mesones a los que suelo ir.

Un día, una amiga de Palomares, Rosario Manzano, arquitecta y amante de la Cultura, me dijo que iban a poner un azulejo en Los Cazadores para homenajearme de alguna manera, porque en ese bar paraban muchos vecinos de Cuatro Vientos. Acepté el homenaje, pagué yo mismo el azulejo y apenas fue nadie al acto. Ni siquiera está ya la cerámica colgada en la pared. No recuerdo que fuera muchos de mis amigos de la infancia, a pesar de que les informé del acto a la mayoría de ellos. Ha vuelto a ocurrir con motivo de Guirijondo, un festival de flamenco que ha sonado en todo el mundo y que puede ser una gran oportunidad para el pueblo, por su enorme repercusión. Solo he visto a cuatro o cinco amigos de la infancia en los distintos escenarios que hemos utilizado, como Manuel Toro, Manuel el de Rocío, Pepe Domínguez o su hermano El Poli, los cuatro de Cuatro Vientos. Es como si les diera coraje que alguien que se crió en el pueblo y que lo abandonó, quiera ahora hacer algo por él. Como si creyeran que quieres meter el hombro por remediar en parte la puñalada trapera que fue, según algunos, el hecho de que dejaras el pueblo para labrarte un futuro en la capital. Eché de menos a muchos palomareños estos días tan importantes. Pero lejos de afectarme, es un acicate más para seguir haciendo cosas por Palomares del Río mientras el cuerpo aguante y los toros de Machacaera no lo impidan.