El despacho de Queipo en la Plaza de España

Esta progresía que me ha tocado sufrir ahora, medio a la vejez, como nada tiene que ofrecerme serio y alternativo frente a un mercado totalitario que lo invade todo desde la caída del Muro de Berlín y de la URSS -y desde antes incluso con aquella socialdemocracia bis que fue el eurocomunismo- me ofrece miedo, le da miedo el fascismo y al mismo tiempo lo utiliza para mantenernos en la inopia de su pasividad intelectual y de camino para ganarse bien la vida. Si estuviera segura de lo que quiere y poseyera más poder que sus picos de oro vacíos no sentiría la necesidad de quitar, por ejemplo, el despacho y los retratos de Queipo de Llano en el Museo Militar de la Plaza de España.

Mi hija pequeña me dijo que el otro día le explicaron nuestra guerra civil en el instituto. Por lo que me contó parece que el docente lo hizo con buen equilibrio, que ya es mérito. Ahora, si se le desea explicar in situ y con objetos por delante que dejen mejor en su memoria el papel liquidador de Queipo en la guerra no tendrá derecho a recibir esas lecciones porque la progresía de mucho ruido y pocas nueces tiene miedo, le tiene miedo a Queipo aunque ya no esté en la Macarena, aunque ya no esté en ningún sitio, le tiene miedo a su despacho y como vive de ese miedo desea borrar los resquicios de un personaje histórico para continuar con su negocio de escaños y puestos en la Administración.

Cuando se está seguro de que una democracia y una ideología son fuertes no se le teme tanto al fascismo. La democracia española -y todas o casi todas las del mundo- es débil porque está regida por el pensamiento débil, por mucho que griten eso nuevo de aquí se van a hacer las cosas “por narices”, este personal es débil porque la base de su sentido de ser en la Historia se derrumbó en 1989 y en 1991 y sigue sin saber por dónde tirar. Y además es débil porque vivimos en el interior de una dictadura democrática que está siendo muy bien construida por el dios Mercado y sus puntas de lanza, una dictadura que tiende al totalitarismo y que, por supuesto, no ha hecho más que empezar, poco a poco se va implantando con la colaboración de nosotros los ciudadanos y con la progresía como comparsa, una comparsa anémica y por eso peligrosa para el conocimiento y el progreso en general. Esta izquierda no desgasta al sistema sino que lo refuerza, mientras esté dedicada a berrear como bebés en nombre del monopolio de la pureza democrática y de la llamada, ingenuamente, igualdad, le estará haciendo el juego al Mercado que sólo tiene en estos momentos un enemigo a tener en cuenta: el Mercado mismo, un enemigo que tiene nombres: Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro...

Queipo ya es una pizca de ceniza en el aire, ha vuelto a la materia de la que procedía y en todo caso se ha reencarnado en los nombres citados, si bien todos han tomado nota de sus errores -los de Queipo- y son más listos que él, van poco a poco, sin prisas pero sin pausas, desean librarse del Mercado débil que se cree fuerte aunque sepa que tiene que vivir a base de sembrar en los otros ilusiones de libertad. Para eso tiene a la progresía mundial, y por supuesto española, como tonta útil.

De todas formas, aunque retiren el despacho de Queipo de Llano del museo de la Plaza de España las cenizas del general fusilador siguen flotando en el aire sevillano y mundial. El fascismo va dentro del ser humano, puede llamarse de muchas formas y expresarse de muchas maneras, ha estado siempre ahí. Y si ha estado siempre ahí es porque el fascismo es también Mercado y la progresía puede retirar muebles de Queipo pero no su significado, esa progresía es la primera que está extendiendo el desconocimiento que es el primer requisito para que el fascismo posea menos fuerza.