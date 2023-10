El despido durante la baja por enfermedad y otras discriminaciones

La Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, entró en vigor el 14 de julio de 2022. Un año y pico después, las sentencias dictadas por juzgados y Tribunales no siguen criterios uniformes. Hasta que los casos no vayan ascendiendo al Tribunal Supremo, no tendremos una solución unificada para los despidos durante la baja por enfermedad, y otro tipo de situaciones presuntamente discriminatorias.

Si les parece, vemos algunas sentencias que analizan casos dados, en aplicación de esta Ley:

El TSJ de Asturias en Sentencia de 18 de mayo de 2023, entendió que ha de descartarse la nulidad, si estando el trabajador en baja por IT, la razón del despido aparece clara y desconectada de dicha situación de enfermedad. En este caso, el motivo fue la necesidad de adelgazar la estructura de un departamento por circunstancias económicas negativas. Si “la extinción carece de vinculación causal con la baja de la trabajadora” no existe nulidad derivada de la discriminación.

La de Cataluña de 3 de noviembre de 2023, afirma que ni antes ni ahora (de la Ley 15/2022) la baja por IT conlleva la nulidad automática del despido. Para esta sentencia, si el legislador hubiese querido que todo despido de trabajador en situación de IT, fuese considerado discriminatorio por motivo de salud, así lo hubiera prescrito modificando el art. 55 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la nulidad del despido. Y no lo ha hecho.

La Audiencia Nacional en Sentencia de 19 de junio de 2023, resolvió que tras la Ley 15/2022, en el abono de los incentivos de trabajadores, conectados con índices de absentismo (faltar al trabajo) no pueden computar los periodos de IT, porque con la nueva ley, se les estaría dispensando un trato desigual y menos favorable a los enfermos, que a los trabajadores que no hubieran enfermado en el tramo temporal de referencia.

Y otra sentencia localizada, va más allá, y en el mismo caso (cuantificación de incentivos en relación con el absentismo) aplica la Ley 15/2022 con carácter retroactivo por ser más beneficiosa, declarando nulos, acuerdos firmados antes de su entrada en vigor. El criterio en esta ocasión emana del TSJ de Galicia, y es de 29 de junio de 2023.

Mas específica es, la solución del Juzgado de lo Social nº 3 de León, en su sentencia de 18 de mayo de 2023, al caso de un trabajador que fue despedido tras descubrir su jefa que era gitano. Aunque el despido ya habría sido declarado nulo, antes de la Ley 15/2022 (discriminación directa por razón de raza), la sentencia usa la nueva ley para aplicar la cuantía indemnizatoria de daños morales teniendo en cuenta los nuevos criterios valorativos que introduce la ley que comentamos.

Sí que coinciden, varias sentencias dictadas este año por diferentes juzgados y tribunales, en declarar nulo el despido de trabajadores de baja por IT, mediante cartas de despido genéricas, imprecisas y que no incluyen hechos o motivos de despido.

Ante esas comunicaciones vacuas, el indicio de discriminación por razón de enfermedad, que alegan los despedidos, emerge siempre como sustento de la nulidad.

También hay que ser cautos con las extinciones en periodo de prueba. Los Juzgados y Tribunales vuelven aquí a discrepar. Algunos entienden que al no haberse modificado la regulación del período de prueba y no ser estrictamente despidos este tipo de extinciones, no cabe la nulidad. Otros en cambio -en concreto el Tribunal Superior de Baleares- sí la estiman, si el trabajador se encuentra de baja por IT al momento del cese.

Debe pues huirse de cuestiones genéricas y ser muy cautos en la redacción y justificación de las comunicaciones extintivas, en los casos en que coincidan con situaciones de enfermedad, mediando o no -ojo con esto- situación de baja por IT, porque la Ley no lo exige, aludiendo en su texto simplemente a enfermedad.