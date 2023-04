El día del amor fraterno

Cuando amanece el Jueves Santo se abren paso realmente dos jornadas ininterrumpidas de vivencias cofrades en las calles. Espléndida esa mañana, que rivaliza en ilusiones con la del Domingo de Ramos, que retrata prodigiosamente el alma de Sevilla con esa mezcla de espera nerviosa, de gozo contenido y de afianzamiento de la identidad colectiva. Nunca Sevilla es más Sevilla que en esa mañana de visitas a los templos de la Madrugada y del propio Jueves, de competencias orgullosas de barrios que son la quintaesencia ciudadana, de idas y venidas constantes en un flujo de alegres encuentros y de melancolías del alma, de capirotes y túnicas madrugadoras camino de las iglesias, de mantillas de extraordinaria finura alternadas con mantillas populares -de claveles y aderezos- , de niños incansables que aprenden su oficio de futuros cofrades y de turistas sobrecogidos que tratan de comprender lo que están viendo. El Jueves Santo es el primero de los dos días grandes, y debe su grandeza tanto a su propio ser como a la ilusionante realidad de una noche que no va a tener fin.

En el Jueves Santo Sevilla se expresa una vez más en su pluralidad de hermandades, con diversas tradiciones que muestran una riqueza única en el mundo. Cuando se le enseña nuestra tradición a cualquier forastero (de los que llegan de verdad a interesarse por el sentido de nuestra fiesta religiosa, que no son muchos) hay que advertirles de esa mezcla prodigiosa entre las hermandades de negro y las de barrio, combinando con matices la mayor austeridad penitencial con la alegría popular, el clasicismo con la exuberancia, pero en cualquier caso acumulando siglos de historia.

La belleza de la mañana del Jueves Santo rivaliza con fuerza con la del Domingo de Ramos, es más, yo diría que la supera. Es cierto que ya está media semana recorrida, y que no cuenta con ese halo de ilusión del primer nazareno en las calles en que estrenamos las emociones. Pero el Jueves Santo amanece para no acabar hasta que las últimas cofradías del Viernes regresan a sus templos. Se acumulan visitas y sentimientos. No hay otro día en el año con tal cúmulo de pasos procesionales espléndidos, incluyendo las grandes devociones de la Madrugá, con la Virgen de la Esperanza Macarena, el Señor del Gran Poder,la Esperanza de Triana y los titulares del Silencio, el Calvario y los Gitanos a punto de salir a las calles.

Muy temprano la hermandad de los Negritos -otra de las merecedoras del título de silencio blanco- saldrá desde la Ronda para bendecirnos con su Cristo de la Fundación y su Virgen de los Ángeles. Y desde los Remedios la hermandad cigarrera nos regalará el misterio de la Flagelación y la belleza sublime de la Victoria, como lo hará desde Santa Catalina el portentoso misterio de la Exaltación y el paso singularísimo de plata y magníficos bordados, donde el dolor de la Virgen de las Lágrimas contagia los corazones. Por la popularísima calle Feria encontramos los sevillanos el lejano jardín de Getsemaní en Jerusalén, y también el candor de esa Virgen antigua, hermosa y alegre, que nos recuerda la fuerza poderosa del Rosario.

Pero es ya hora de encontrarse con el sentido más hondo del día; litúrgicamente comienzan, a esas primeras horas de la tarde, las celebraciones de los Oficios vespertinos de la Institución de la Sagrada Eucaristía, que comprenden la Santa Misa y el traslado al Monumento del Señor Sacramentado. Es el momento de acudir en masa a dicha celebración que da sentido a toda la Semana mayor. Porque cada vez que se celebra el santo sacrificio del altar, en cualquier celebración eucarística a lo largo del año, se conmemora la Pasión y Muerte del Señor. Sevilla mima como ninguna ciudad estos Oficios de la institución eucarística, el más sublime misterio de nuestra Fe. Y lo hace con una asistencia muy masiva en las grandes parroquias y en los humildes conventos, con la presencia de miles de fieles con sus mejores galas de la tradición: mujeres de mantilla e impecables trajes en los varones. Recogimiento y fervor con el que demostramos que los cofrades sabemos valorar lo principal por encima de lo complementario, por muy hermoso que sea para nosotros lo segundo.

Caerá la tarde y en la Magdalena el cielo se cubrirá con un manto de violetas sobre sus espadañas y su cúpula. Con el señorío único de su hermandad el Señor del Descendimiento y la Quinta Angustia de María presidirán a sus hermanos, que salen a hacer su estación de penitencia. Desde la Anunciación otra hermandad señorial como es el Valle hará su catequesis del dolor y la corredención de María, con la exquisita finura que la caracteriza. Y la Colegiata del Salvador se abrirá para que salga Jesús de la Pasión, otra devoción inmensa de Sevilla en torno a la que tal vez sea la más hermosa y dulce representación del Divino Nazareno. Son ya las horas en que se rememora exactamente el comienzo de la Pasión, que se prolongarán en las horas del sufrimiento de la Madrugada y la mañana del Viernes Santo. Para pasar del bullicio de las calles al necesario recogimiento interior bastará entrar a visitar los Sagrarios o Monumentos, para adorar al Santísimo Sacramento íntimamente participando de la Hora Santa.

“Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor”. Esa preciosa máximo o aforismo, que nos legara San Juan de la Cruz, bien podría bordarse en una insignia en todas y cada una de nuestras cofradías, como recordatorio de nuestro deber. No es casual que la Iglesia eligiera este día del inicio de la Pasión redentora como el día del amor fraterno. ¡Qué mejor día que este grandioso Jueves Santo para que reflexionemos y nos comprometamos a perfeccionar y depurar esas faltas de amor fraterno que aún existen en nuestras cofradías!.