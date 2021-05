El dilema de Atila

Decía Kafka que «todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro», bueno, si no todo, diremos que bastante. Los perros son animales muy curiosos, nobles y juguetones y... ¿no es cierto que la diversión y la curiosidad son las mejores amigas del aprendizaje?

Como muchos sabéis, mi mejor amigo de cuatro patas se llama «Atila», un enooorme, juguetón, babosón (y muchos «sones» más) Pastor Alemán de 3 años, pues bien, sin él saberlo, a veces se convierte en mi «coach» (o, mejor dicho, «perro-ach») porque, en no pocas ocasiones, sus actitudes constituyen toda una lección emocional. Una de las cosas que máááss le gusta hacer en el mundo a Atila, es ir a una plaza con una amplia zona ajardinada y ponerse a jugar allí al «perrútbol» (sí, los perros tienen su propia modalidad de fútbol). ¡Le encanta pegar asombrosos saltos para coger la pelota-proyectil en el aire! ¡Disfruta cuando le hacen un sombrerito! Siempre que salimos a pasear, llevo una bolsa con dos balones de reglamento, ambos pinchados por todas partes, que le regalaron sus amigos Belén y Jaime (¡gracias chicos!), y ¿por qué dos pelotas? te preguntarás... Pues sencillamente porque como Atila se lo pasa tan bien con el «perrútbol» pues...¡así hay doble diversión!, además, con dos pelotas conseguimos que corra más, tiene una en la boca, chutamos la otra y suele salir corriendo detrás de la que no tiene...

En ocasiones se tumba junto a los dos balones, acogiéndolos entre sus patas delanteras, como dejando claro «¡ey, esto es mío!»... Lo que más gracia me hace es que entonces abre la boca en un divertido intento de coger los dos balones a la vez y está claro que o coge uno o coge el otro pero los dos a la vez... ¡no es posible! sólo que él no lo sabe y continúa intentándolo...

Ayer por la tarde, me quedé observando a Atila mientras hacía un nuevo «doble intento», siempre se le quedaba uno fuera de la boca, pero él continuó intentándolo hasta que... ¡durante unos instantes consiguió sostener los dos balones en la boca por unas tiras que les había arrancado! «¡Qué arte tienes pollo!» -le dije mientras lo acariciaba-. Mi mejor amigo me acababa de dar una nueva lección... Y es que, muchas veces, nos empeñamos en que algo no es posible, sencillamente, porque los demás dicen que no lo es y si nos ponemos a ello, se ríen (o cosas peores) al constatar nuestra insistencia. Puede que en alguna ocasión estén en lo cierto y nos estemos empeñando en algo imposible pero, en cualquier caso, nunca lo sabremos si no lo intentamos primero... La experiencia me dice que hay muuuuchas cosas complicadas, difíciles, que requieren muuuucho trabajo pero... ¡no imposibles!

Si, como Atila, tienes un dilema y estás deseando hallar la solución, recuerda...¡tesón!