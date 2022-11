El dilema del capitán

Me encanta la expresión que pone Atila, mi Pastor Alemán, cuando estoy en el sofá disfrutando de un rato de relax, al calor de mi manta favorita y él se acerca sigilosamente, me destapa los pies de un certero «hocicazo» y se queda mirando con extrañeza mis calcetines, ¡como si no los hubiera visto nunca! Cuando se da cuenta de que lo estoy observando, se acerca más para recibir alguna «cariñosidad» y, de paso, otorgarme alguna de las suyas... Es chulo esa especie de «modo descubridor de lo cotidiano» que tiene Atila, a veces «se lo copio» y me pongo en plan descubridora yo también: ya sea con inventos culinarios, peinados diferentes o explorando alguna «novedad Netflixiana».

Por ejemplo, ayer descubrí una serie titulada: «1899», como me suelen gustar las series de época, decidí verla. Para no hacer mucho spoiler, os diré a grosso modo que trata sobre el giro inesperado que sufren los pasajeros de un barco que se encuentra con otro que iba a la deriva... Desde luego, «menudo papelón» el del capitán... Piénsalo, en serio, ponte en situación...

Imagina que estás al mando de un barco con más de 1.600 personas a bordo, tienes 7 días para llegar a tu destino y en mitad de la travesía, recibes un aviso de socorro de otro barco que llevaba 4 meses desaparecido... ¿Qué harías? Piénsalo bien, tu respuesta podría cambiar la vida de muchas personas (incluída la tuya).