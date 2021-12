El dilema: vacunar a un niño

Los hechos nos han demostrado que ese esfuerzo titánico que ha efectuado la ciencia elaborando vacunas en tan escaso tiempo ha dado resultados positivos innegables. La vacuna española creo que va a poner una especie de broche de oro a esta indeseable dinámica de lucha contra la enfermedad y la muerte que estamos librando los seres humanos. Pero si llegamos a estar esperándola el panorama sería apocalíptico, en España hacemos lo que podemos y mucho más. Lo que tenemos por tanto es lo que hay. ¿Qué hay? Vacunas extranjeras que, en efecto, se van perfeccionando sobre la marcha gracias a quienes hemos ofrecido nuestros brazos para que nos las inyecten, como conejillos de indias o como lo que ustedes deseen, me da igual, no me siento insultado por eso que es la tapadera del miedo y del rechazo a la razón humana para esconderse tras la fantasía y los farsantes que siempre han acompañado a la razón de la historia. Nos hemos visto obligados a elegir entre lo malo -vacunas en experimentación- y lo peor -un paisaje desolador de muerte-. La elección entra ya dentro de una dinámica eterna entre la razón y el miedo al cambio derivado en múltiples ocasiones de fantasías que siempre han acompañado al humano y que incluso pueden más que las evidencias. El miedo a la muerte desde posiciones ingenuas, débiles y supersticiosas combate incluso a los remedios contra la muerte.

Todo lo anterior se refiere al mundo adulto y de los mayores de 12 años. Ahora le toca el turno a los niños más pequeños y el dilema que nace en los padres es comprensible. ¿Vacuno o no a mi hijo? ¿Aparecerán en el futuro síntomas y enfermedades derivadas de aquellas vacunas que nos hincaron en 2021, en 2022...? Les confesaré algo: yo creo en la ciencia como puede deducirse de mis textos, la ciencia es el logro más palpable de la evolución racional del humano. Todo lo demás es creencia, no es saber racional acumulado a través de los siglos mediante la observación y la experimentación. La madre de la ciencia (experimentación) es la filosofía (observación), ambas van unidas. La ciencia forma parte de la vida y la vida es riesgo, luego la ciencia los tiene y muchos. Ahora hay que elegir entre correr ese riesgo o no y permitir que otros lo corran por ti para que luego, si todo tiene éxito, llegue alguien que no ha deseado riesgos a aprovecharse del que corrieron los demás. Se están dando efectos secundarios bastante tiempo después de vacunarse como por ejemplo periodos menstruales irregulares y abundantes en la mujer. Yo sé que dentro de un tiempo puede aparecerme algún efecto en mi cuerpo, pero me planteé que junto a mi fe absoluta en la ciencia contaba con una edad en la que debía correr el riesgo de servirme y de servir a la sociedad, vacunándome. Si es que sufro en el futuro algún síntoma indeseado procedente de estas vacunas, en realidad ya habría vivido bastante, que tomen nota de ello en pro de mi especie. De todas formas, sabemos que cualquier medicina que hemos tomado durante años puede en un momento dado provocarnos una reacción alérgica grave. Misterios que aún no hemos resuelto del todo.

Los niños son otro tema, por eso comprendo a sus padres. Los niños son la prolongación de la especie, su vida está por delante, no por detrás como es mi caso. Desde un punto de vista evolutivo, quien cuida a sus hijos cuida de sí mismo porque sus hijos lo van a prolongar en el tiempo. Eso es lo que está detrás de los padres que dudan y se niegan a vacunar a sus hijos. Ha llegado el momento de elegir el riesgo de un medicamento que ya está demostrado que, por lo general y abrumadoramente, preserva la vida aunque nada garantiza a largo plazo, pero es que la vida nunca da cheques en blanco. El dilema se presenta además en unos tiempos en los que millones de padres nos pasamos en eso del cuidado de los niños y con frecuencia estamos a las órdenes de los niños. El planteamiento puede ser nos vacunamos todos los demás y así los niños no nos contagian pero a ellos no se les pincha. Ah, pero es que este virus es fuerte, ha venido para quedarse, y cuando se topa con una muralla elaborada por la ciencia busca nuevos huéspedes y/o muta. Sin vacuna no hay un sólo ser humano libre de él y a veces con vacuna tampoco, no sabemos los efectos de las vacunas a largo plazo pero sí sabemos que en un porcentaje altísimo es positiva, ahora. No sabemos si en el niño infectado todo se va a quedar en nada siempre, en un simple resfriado o en unas décimas de fiebre, de hecho se han dado muertes infantiles; no sabemos si la mutación del virus va a ser más agresiva en el futuro. No sabemos muchas cosas y ése es el dilema cuando estamos ante la posibilidad de vacunar a un niño pequeño. Todo lo que hemos construido lo hemos hecho desafiando a la imprevisibilidad. Y aquí estamos.