El dinero o nos salva o nos destruye

La Unión Europea (UE) guarda unos 20.000 millones de euros para ayudar a Ucrania. Y lo que haga falta, debe ser que nos sobra el dinero. La CNN ha desarrollado una encuesta en Estados Unidos y la mayoría de la gente está en contra de que se le siga ayudando a Zelenski, una mayoría que dice votar a los republicanos. Mientras, la famosa contraofensiva ucraniana está estancada en esta guerra que Estados Unidos mantiene con Rusia delegándola en Ucrania en lo que se llama una guerra proxy. Al mismo tiempo, la UE ha decidido invertir unos 45.000 millones de euros en actividades destinadas a América Latina. Y falta África. Miren por dónde tanto los latinoamericanos como los africanos y por supuesto los ucranianos se pueden ver beneficiados por la maldad rusa.

Eso si no es todo dinero tirado por lo que diré después. Tanto armamento occidental no vence a Rusia como tampoco la ha vencido el cerco socioeconómico que le hemos planteado, al revés, su PIB ha crecido y sus exportaciones también y en este mes el grupo de países emergentes o BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) van a dar otro paso adelante en su lucha contra la hegemonía del dólar, la construcción de un FMI propio donde no mande EEUU y la consideración de admitir nuevos miembros en la institución como pueden ser Turquía o Argentina.

El mundo se vuelve de nuevo multipolar como antes de la Primera Guerra Mundial sólo que con mayor peligro de un enfrentamiento nuclear porque cuando va decayendo una situación geoestratégica de poder y sigue creciendo otra la confrontación puede ser inevitable y ahora a base de armas nucleares y pugnas tecnológicas. Es una situación que se da cuando los dominados comienzan a tomar conciencia de su situación, el dominante abusa en demasía de su poder y los sufridores crecen y se vuelven fuertes. Hasta los poderosos sátrapas árabes se preguntan cómo se estará dentro de los efervescentes BRICS.

Rusia y China son los países a destruir por Estados Unidos y su tesigo tesigo Europa. Eso nos llevará a la guerra nuclear que anuncia Bill Gates a través de sus profecías. Tampoco hay que ser un lince para deducirlo ni tener miles de millones de patrimonio. “Qué buen vasallo si hubiera buen señor”, afirma el dicho ancestral. El señor lleva abusando y viviendo del marketing desde 1945, al menos. Se descompone por dentro y sus jerarcas más neoliberales le regalan votos a Trump persiguiéndolo de esa forma jurídica tan descarada.

Si el dinero para Ucrania fuera para la paz y no para la guerra; si el dinero para América Latina o África no se pierde entre la corrupción endémica que sufren países y estados fallidos, se podría decir que no hay mal (la guerra de Rusia) que por bien no venga. El bien -o, mejor dicho, lo menos malo- es el regreso de la “paz” que representa el equilibrio del terror, similar al que hubo en la pugna USA-URSS. El mal sería nuestra autodestrucción. Ningún movimiento pacifista ha servido para mucho. Llegar a un acuerdo de paz dentro de la tensión crónica en la que ha vivido la especie humana siempre, es asunto del Poder, de ese Poder que se ha formado con la globalización, el que ha hecho posible que países enemigos en lo político y en lo militar estén aliados en lo empresarial por medio de grandes proyectos macroempresariales en los que se implican accionistas que apenas miran fronteras sino que persiguen lo de siempre: ganar dinero. El dinero nos puede salvar o matar. El pacifismo no estorba, pero es el dinero, el dinero, un dinero que tendrá que ponerse de acuerdo: o mantequilla para la vida o cañones para la muerte.