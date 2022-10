Ayer la noticia más leída en este diario durante buena parte del día fue ese bebé que murió en la explosión de Alcorcón. Qué terrible cuando se piensa despacio. Sí, ya sé que el mundo está lleno de desgracias, pero cuando el dolor vive aquí, al lado mismo de uno, se te hunde mucho más en las entrañas. En la conocida y gran película del oeste americano dirigida y protagonizada por el también gran Clint Eastwood, Sin perdón, el protagonista -él mismo, un pistolero sin corazón, arrepentido de sus fechorías asesinas- le dice a otro personaje: “Cuanto matas a alguien le quitas lo que tiene y lo que puede llegar a tener”. Lo que es y lo que puede llegar a ser, se puede añadir. Eso le ha ocurrido al bebé de nueve meses y a su hermano de cinco años que había muerto previamente. La vida no les ha dado oportunidad de ser ni de gozar de sus placeres, que los tiene, a pesar del paisaje que vemos a diario o que nos cuentan los medios, siempre atentos a lo que más nos duela porque es además lo que más nos atrae y más nos convence de que esto es un valle de lágrimas.

Seguramente muchísimas personas se sigan preguntando qué va a sentir esa madre cuando se entere con todo detalle de la tragedia y deba vivir con ella el resto de sus días. Esa mujer que aún lucha contra una grave intoxicación en una cama del hospital de Getafe. No estamos preparados para afrontar la muerte de un hijo ni creo que nunca lo estemos, es algo innato, nuestros hijos nos van a prolongar a nosotros cuando no estemos en este mundo, viviremos en sus recuerdos, esa será nuestra auténtica última morada que se prolongará en los nietos, los que nunca tendrá la madre de esos hijos muertos. Me acuerdo de otra película, Azul, una de la trilogía francesa Tres colores, en alusión a la bandera de Francia. Azul tal vez sea la mejor de las tres. Empieza con una escena de impacto a la que complementa una música inquietante. Una mujer viaja en un coche con su hijo y su marido. El coche choca con un árbol, fallecen hijo y marido y ella sobrevive. Sobrevive o sobremuere, no sé qué decir. En el resto del filme le acompañará esta desgracia.

Ahora, ¿qué se le dice a la señora de Alcorcón cuando se recupere -esperemos que totalmente- y debamos intentar consolarla? ¿Acaso lo que le ha ocurrido encierra consuelo posible? No, y por ahí hay que empezar, por acompañarla en el sentimiento en el sentido de que hay que estimularla a que lo sienta lo más profundamente posible, la verdad une, la mentira separa, los deseos de ánimos a destiempo siembran sentimientos de culpa en quien debe llorar sin descanso hasta que no queden más lágrimas que expulsar. Lo que le ha ocurrido ha sido una gran y enorme putada y eso hay que asimilarlo en primer lugar para hacerle frente, si es que eso es posible, ya depende de la voluntad y el deseo de cada cual. La necesidad de asumir lo que no se cree que haya ocurrido es el punto de partida para un posible grado de superación de la tragedia.

Sólo se le puede ofrecer comprensión y empatía a las personas que atraviesan por este tipo de trances. Hay mucho dolor en el mundo. Y mucha tristeza, a la UNESCO le preocupa que el 15% de los adolescentes tengan síntomas depresivos. La muerte no es tan mala para quienes mueren sino para los que sobreviven. Es una idea del filósofo Epicuro que ahora me viene a la cabeza al acordarme de la madre de esos dos hijos que se le han muerto sin apenas haber disfrutado de ella y ella de ellos.