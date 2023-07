Como no veraneo y ni se me ocurriría votar por correo mientras gobierne Sánchez, del que no me fío nada, el domingo iré a votar al Ayuntamiento de la Puebla del Río y no lo voy a hacer en blanco. Para eso no voy. El voto es secreto, sí, pero jamás he tenido reparos en decir a qué partido he votado siempre. Ahora es un problema decirlo públicamente, porque corres el riesgo de que te afecte de manera negativa no sólo laboralmente, sino socialmente. Ya saben que estamos en un país fascista, comunista para otros, y esto es serio. Si no voy a presentar este verano ni un solo festival de flamenco por ser crítico con la izquierda, se pueden hacer una idea si votara a la derecha y lo dijera. Y si el domingo al final decidiera votar a Feijóo, lo diría, aunque a nadie le importe. No le importará a nadie, pero ahora mismo es impensable que un ayuntamiento socialista me contrate para presentar un festival o dar una charla sobre los pioneros de lo jondo. Tenía un festival, el de Santiponce, y como ha habido cambio de ideología en el Ayuntamiento, les informo que me han bajado del cartel y, además, sin avisarme.

Imaginen si dijera que voy a votar a la derecha, aunque ando aún dándole vueltas a la calamorra. Parece increíble que haya miedo en España a confesar la ideología, siendo un país con una “democracia consolidada”, según Sánchez. Y un jamón. No hay democracia si hay miedo, si se mete miedo con determinadas ideologías, y se hace. El mismo presidente del Gobierno, Sánchez, que ha gobernado con la extrema izquierda y pactado con proetarras e independentistas, mete miedo con Feijóo y Abascal. Yolandia Díaz dijo ayer que el líder gallego tiene que aclarar “su relación con el narcotráfico”. Nos están metiendo miedo con volver a lo peor del franquismo, a la España en blanco y negro. Intelectuales y artistas que se han callado con las mentiras de Sánchez, los indultos a golpistas catalanes y la inclusión de etarras en las listas electorales de Bildu. ¿Miedo a qué, después de esto? ¿A decir a quién le das tu confianza en las urnas? Pues yo no tengo ningún miedo. Voy a votar para contribuir con mi voto a que se vayan a casa los que nos han gobernado en el último lustro. Si no lo impiden los toros de Machacaera, claro. Y que sea lo que Dios quiera.