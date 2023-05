El duende jondo puede ser un negocio

Aunque no se lo crean o les cueste creerlo, y lo entiendo, hay quien da dinero por hablar conmigo de flamenco por videoconferencia desde Japón, Finlandia o Brasil. No son proposiciones deshonestas, sino totalmente decentes. No lo he hecho jamás, quiero decir cobrando y con una sola persona. He dado cursos para cuarenta o cincuenta adicionados a la vez, extranjeros o del país, y ha sido una experiencia increíble de la que aprendí más que enseñé. Es increíble, las ganas de aprender que tienen miles de aficionados de todo el mundo. Un día me llamó un conocido cantaor sevillano y me propuso pagarme 50 euros por cada hora que hablara con él sobre La Sarneta, Antonio Mairena o Tomás Pavón. Un dinero fácil, sin duda. Le dije que no, que me llamara siempre que tuviera alguna duda y que trataría de ayudarle, pero gratis. Como me llamaba todos los días dos o tres veces acabé por decirle que no lo hiciera más. La cosa del duende jondo puede ser un lucrativo negocio si careces de escrúpulos y eres un sinvergüenza. No es que sea ilegal dar clases de flamenco online a una persona que te puede pagar. Es que no es muy ético, o al menos así lo creo. Me refiero al hecho de sacarle el dinero a una persona que quiere que le cuentes cosas del cante. Otra cosa es un curso, que se dan muchos, sobre todo de guitarra, como se dan de otras materias artísticas como la pintura o la poesía. Los puedes hacer desde casa y haces una labor encomiable. Lo malo es cuando el curso lo da un caradura que manga en blogs o portales especializados de expertos, que se da el caso. En el flamenco, el que no corre, vuela. La picaresca jonda, tan antigua como este arte. Ya en el siglo XIX venían extranjeros a Sevilla para aprender a bailar, tocar la guitarra o cantar. Venían a las academias de los de la Barrera, los famosos boleros y empresarios. Otros boleros como Botella o boleras como La Campanera daban clases a domicilio. Amparo Álvarez La Campanera, la célebre hija de Juan Álvarez Espejo El Campanero, daba clases en la mismísima Giralda, donde nació en 1928. Incluso diseñaba trajes de baile para mujeres de la alta sociedad sevillana cuando llegaba la Feria de Abril o la de San Miguel. Un profesor de baile francés vino a recibir clases de ella y el torero El Tato, celoso, le dio al guiri para el pelo en los alrededores de la Giralda. El mundo siempre quiso saber de flamenco, pero ahora es una fiebre.