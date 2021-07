El encaje democrático y Adriana Lastra

Dice Adriana Lastra que Vox no tiene encaje democrático y sugiere que ilegalizar esa formación política es una opción como otra cualquiera. No debía pensar lo mismo esta mujer cuando negociaba con EH Bildu para que su jefe pudiese gobernar. Tal vez, para Adriana Lastra que peguen un tiro en la nuca a un militar o a un concejal socialista de una población vasca, sí tiene encaje democrático. Se debería explicar esta señora para dejarnos tranquilos; esta señora que es el arquetipo de indigencia cultural más claro de la política española.

Eso del imposible encaje democrático de Vox lo decía al mismo tiempo que vinculaba los mensajes de Vox con el crimen de Samuel Luiz, un asesinato que todavía está investigándose y que no está tan claro que tenga tintes homófobos. Personalmente, creo que sí lo es y que el hecho de perseguir a un joven al grito de ‘te voy a matar, maricón’ deja bastante claras las cosas, pero hasta que no se conozcan del todo los hechos debemos no adelantar acontecimientos. Si eres la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados no puedes hacerlo de ninguna de las maneras.

Ilegalizar un partido político no es una broma. Supone silenciar las ideas de todos los militantes, los simpatizantes y los votantes de la formación. Y si es verdad que existen algunos que son vergonzosos en sus planteamientos, lo es también que en España nadie puede ser condenado por sus ideas por muy repugnantes que resulten. No es lo mismo ilegalizar a un partido que celebra un tiro en la nuca o a otro lleno de personas que dicen idioteces propias de ignorantes y de insensatos.

La muerte de Samuel Luiz se ha politizado definitivamente. Unos y otros intuyen que un puñado de votos está en juego. Y todos los que se revuelcan sobre la carroña son unos indeseables. La señora Lastra lo es también porque dice una cosa y luego la contraria, porque es inculta, porque destroza el lenguaje y convierte la política en un insulto a la inteligencia. No son peores las tonterías que dicen en Vox y no siendo peores no se pide que ilegalicen el partido en el que ella milita.

Habría que ir pensando si el encaje democrático en España corresponde con el que esta señora o su jefe tienen en la cabeza. Si es así, podemos ir diciendo que estamos apañados, pero que muy apañados.